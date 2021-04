갈증 해소 위한 여름음료 잇달아 내놔

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 낮 최고기온은 28도까지 오르는 등 초여름 날씨가 이어지자 커피전문점 업계가 신메뉴를 잇달아 출시하는 등 여름맞이에 한창이다. 이른 더위에 갈증을 해소하려는 고객들이 늘자 발 빠르게 대응하고 있는 것이다.23일 업계에 따르면 스타벅스커피코리아는 최근에 국내산 말차를 활용한 '포레스트 콜드 브루'를 출시했다.포레스트 콜드 브루는 여름 숲을 모티브로 한 음료다. 진한 콜드 브루와 달콤한 바닐라 향이 느껴지는 크림 베이스, 그리고 제주산 유기농 말차가 서로 층을 이뤄 달콤쌉쌀하면서도 깔끔한 맛을 느낄 수 있다.산뜻한 과일 풍미의 여름 음료 '바나나 크림 다크 초코 블렌디드'와 '샤이닝 머스캣 에이드'도 함께 선보였다. 각각 진한 다크 초콜릿과 음료 위의 바나나 크림이 매력적이고, 알로에 젤리의 식감과 샤인 머스캣의 달콤한 망고향이 특징이다.SPC그룹 카페파스쿠찌도 여름을 맞아 '버터스카치 콜드브루 라떼'와 '카라멜땅콩 콜드브루 플로트'를 출시했다.버터스카치 콜드브루 라떼는 버터스카치가 가미된 콜드브루에 부드러운 밀크 크림 올려 풍미를 살렸다. 카라멜땅콩 콜드브루 플로트는 카라멜땅콩의 풍미가 더해진 콜드브루 라떼에 땅콩 젤라또를 올려 달콤하고 고소한 맛이 기분을 상쾌하게 만든다.파스쿠찌는 음료 외에도 눈과 입을 즐겁게 해줄 △자두베리 구슬 빙수 △애플망고 듬뿍 빙수 △인절미 팥빙수 등도 함께 선보였다.이디야커피는 여름 더위를 싹 날려줄 플랫치노 신메뉴 '솜사탕캔디 플랫치노'와 '요구르트 플랫치노'를 내놓았다. 두 제품 모두 얼음과 원재료를 갈아 시원하게 즐길 수 있는 음료다.솜사탕캔디 플랫치노는 시원하고 달콤한 소다맛 베이스에 솜사탕을 올려 달콤한 맛과, 푹신하고 부드러운 식감을 느낄 수 있다. 하늘색 음료에 풍성한 구름을 연상시키는 솜사탕이 조화롭게 어우러져 눈과 입이 모두 즐겁다.카페드롭탑은 여름 신메뉴로 오미자 음료 3종과 아이스탑 3종을 출시했다. 'OH! 오미자 애플 셔벗'은 달콤한 사과와 상큼한 오미자가 더해져 무더운 여름 갈증 해소에 뛰어나다. 'OH! 오미자 유자 셔벗'은 유자와 사과를 오미자와 함께 구성한 청량음료다. 'OH! 오미자 유자 에이드'는 유자, 오미자에 탄산을 더했다.공차코리아에서도 화사한 비주얼에 고소하고 상큼한 맛까지 갖춘 ‘피스타치오&망고’ 신메뉴 4종을 출시했다.이번 신메뉴는 ‘피스타치오 밀크티+펄', '초코바른 피스타치오 스무디', '망고 치즈폼 밀크티', '망고 요구르트 쥬얼리 크러쉬' 등이다. 고소한 피스타치오와 진하고 달콤한 망고를 활용한 메뉴로 새로운 맛의 밀크티를 찾던 소비자들에게 어필한다는 계획이다.더리터도 여름 신메뉴로 '구아바 선셋 소다'와 '패션후르츠 비치 소다' 등 소다 음료 2종을 출시했다.구아바 선셋 소다는 달콤한 구아바와 망고의 맛이 조화로운 소다 음료로, 마치 휴양지의 해질녘을 연상시킨다. 패션후르츠 비치 소다는 코코넛 과육 토핑을 넣어 쫄깃하고 풍성한 식감도 즐길 수 있다.업계 관계자는 "평년보다 이른 더위가 찾아오면서 여름 시즌 제품을 앞당겨 출시하고 있다"며 "올해는 친숙한 소재를 활용한 맛과 비주얼이 중심이 돼, 다양한 맛으로 음료를 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.