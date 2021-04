친환경 캠페인 'Love the Earth' 10주년 기념 출시

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 프리메라가 친환경 캠페인 '러브 디 어스'(Love the Earth) 리미티드 에디션 제품을 출시한다고 6일 밝혔다.매년 4월 지구의 날 진행하는 러브 디 어스(Love the Earth) 캠페인은 올해로 10회를 맞이하는 지구 사랑 활동으로, 친환경 메시지를 담은 한정판 제품을 출시해 고객의 참여를 끌어내고 있다.올해 선보이는 리미티드 에디션은 프리메라의 베스트 셀러인 '알파인 베리 워터리 크림'과 '알파인 베리 워터리 수딩 젤 크림' 대용량 제품 2종으로 구성됐다.알파인 베리 워터리 크림과 수딩 젤 크림은 피부를 진정시키고 본연의 힘을 회복시켜주는 피토스테롤과 수분과 생기를 부여해주는 알파인베리 콤플렉스™의 강력한 이중 케어로 피부를 건강하고 촉촉하게 가꿔주는 진정·회복 크림이다.버려진 물건에 새로운 가치를 부여하는 글로벌 업사이클링 브랜드 '누깍'(Nukak) 과의 콜라보레이션으로 제품 구매만으로도 Less Waste 실천에 동참할 수 있도록 특별한 경험요소를 담았다.프리메라는 이번 업사이클링 에디션 출시를 통해 폐현수막 450kg의 소각을 막고 약 1.2톤의 탄소 배출량을 절감했다.제품 상자에도 나무를 베지 않고 100% 사탕수수 잔여물로 만든 친환경 지류를 사용했으며, 설명서를 상자 배면에 기재하고 식물성 콩기름 잉크로 인쇄하는 등 제품의 포장까지 친환경 요소를 담았다. 또한 제품 판매 수익금의 일부는 환경 단체에 기부될 예정이다.프리메라의 알파인 베리 워터리 크림 업사이클링 에디션 2종은 아모레퍼시픽몰 및 네이버 브랜드 스토어, 온라인 주요 몰, 시코르에서 한정 수량으로 만나볼 수 있다.