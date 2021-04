2025년까지 전국 일회용 컵 제로화

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 스타벅스커피 코리아가 2025년까지의 지속가능성 중장기 전략인 'Better Together:가치 있는 같이' 프로젝트를 한다고 6일 밝혔다.이번 지속가능성 중장기 전략은 '환경' 문제에 초점을 맞춰 진행됐던 기존 캠페인 외에도 '상생' 및 '채용' 등으로까지 그 범위를 확대하며 지속 가능한 미래를 위해 고객 및 지역사회와 동반 성장한다는 취지로 마련됐다.Better Together로 명명된 지속가능성 중장기 전략은 향후 30% 탄소 감축을 목표로 하는 '플래닛'(Planet)과 30% 채용 확대 등을 골자로 하는 '피플'(People) 분야를 양대 축으로 5가지 세부과제가 2025년까지 진행된다.먼저 전국 매장에서 일회용 컵을 대신할 리유저블(Reusable)컵 사용을 점진적 도입해, 2025년도 일회용 컵 사용률 0%에 도전한다.하반기 중 시범 매장을 선정하고, 리유저블컵을 도입해 운영한다. 시범 매장에서는 일회용 컵을 대신해 일정 금액의 보증금이 있는 리유저블컵을 고객에게 제공하게 되며, 사용하고 난 컵은 리유저블컵 운영 매장의 무인 반납기 등을 통해 반납하면 보증금이 반환되는 형태로 운영될 예정이다.올해 안에 음료 분야에서 오트밀크를 선택 옵션으로 도입해 운영하고, 식물 기반 음료 및 푸드 제품과 대체육 원재료 등도 지속 개발해 관련 제품 카테고리를 확장해 나간다.다양한 지역의 특산물을 이용한 제품 라인업 강화를 통해 우리 농가와의 협업을 통한 상생을 강화해 나간다. 올해는 우리 농산물을 활용한 신제품 음료 5종 출시를 목표로 개발에 박차를 가하고, 2025년도에는 최대 10종까지 확대해 나갈 방침이다.LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) / GSEED(Green Standard for Energy and Environmental Design) 등의 국내외 인증을 받은 친환경 컨셉 매장을 적극 도입하고, 소비전력 효율 개선 제품 및 대기전력 저감 장비 도입 등을 전국매장으로 확대해 나갈 예정이다.이 외에도 올해 서울지역에 전기배송트럭 도입을 시작으로 2024년부터는 전국의 스타벅스 물류배송 트럭을 친환경 전기 트럭으로 확대 변경해 나간다.2025년까지 채용을 대폭 확대해 나가며 일자리 창출에도 기여한다. 2025년까지 현재 인력의 30%를 웃도는 약 5500여 명 규모의 추가 채용 확대를 통해, 총 2만3500명 수준 이상의 파트너를 고용하겠다는 목표다.취업 취약 계층 대상 직접 채용 외에도 현재 스타벅스 드라이브스루 매장에서 근무 중인 어르신 교통안내원, 현재 10곳에서 운영 중인 스타벅스 재능기부카페 바리스타 등의 간접 채용 지원도 함께 지속해서 확대해 나간다는 방침이다.매장 수익금 일부를 기부하는 이익 공유형 매장인 스타벅스 커뮤니티스토어와 인테리어 및 기자재 리모델링과 스타벅스 현직 파트너들의 교육 지원 등으로 운영되고 있는 재능기부카페 등도 현재 14곳(재능기부카페 10곳, 커뮤니티스토어 2개점, 환구단점, 서울대 치과병원점)에서 2025년도 30곳으로 확대해 나가기로 했다.