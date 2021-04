영국 프리미엄 티 구매 고객 대상 혜택 제공

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 오프블랙코리아는 차(茶) 수요가 늘어나는 봄 환절기를 맞아 18일까지 봄맞이 프로모션을 실시한다고 2일 밝혔다.오프블랙은 자사몰 네이버 스마트스토어에서 개최되는 프로모션을 통해 티 3개를 구매하면 랜덤으로 1개의 제품을 무료로 주는 행사와 함께 선착순 100개 한정 수량의 감각적인 핑크색 트래블컵도 50% 할인된 금액에 구매할 수 있는 기회를 준다.프로모션 콘셉트는 '오늘도 내일도 예쁜 당신에게'다. 핑크모닝TEA의 퓨처이즈핑크(Future is pink), 유아골든(You’re Golen)과 이너뷰티TEA의 브라이튼업(Brighten Up), 와일드앳하트(Wild at heart), 릴렉스TEA의 다운타임(Down Time), 슬립브리지(Sleep breezy) 등 전제품을 23% 할인된 금액에 판매한다.차 메뉴에 익숙지 않은 소비자들을 위한 메뉴도 구성했다. '하루TEA세트'는 핑크라인, 그린라인, 퍼플라인을 골고루 맛볼 수 있어 많은 여성 고객들에게 꾸준하게 인기를 얻어왔다. 커피 카페인 대신 차의 부담스럽지 않은 카페인을 찾는 수요에 발맞춰 새롭게 '디카페인TEA' 세트를 선보일 예정이다.오수진 팀크래프트 이사는 "매년 티 시장이 성장함에 따라 프리미엄 티에 대한 수요가 높아지고 있는 가운데 오프블랙만의 트렌디한 감성을 소비자분들께 선보이게 됐다"며 "오프블랙만의 노하우로 영국 프리미엄 차 카테고리 영역을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.