겨우내 움츠러든 피부 깨우는 스킨&바디 케어 제안

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] LG생활건강이 전개하는 뷰티 브랜드 비욘드에서 'STRETCH your skin' 에디션을 출시했다고 24일 밝혔다.'신선함'이 모토인 라이프스타일 브랜드 'PRESH'와 협업해 비욘드 대표 스킨케어 및 바디케어 제품 패키지에 유니크한 디자인을 더했다. '긴 추위에서 깨어나는 봄, 위축된 피부 바탕과 심신을 깨우는 가벼운 스트레칭'을 테마로 피어오르는 봄 아지랑이가 연상되는 파스텔 톤의 산뜻한 패키지가 적용됐다.이번 에디션은 중심 테마에 맞춰 촉촉한 수분감이 피부를 깨워주는 '미라클 포레스트 컨센트레이트 크림', 대표 바디케어 라인인 '딥 모이스처'와 '토탈 리커버리'의 바디 워시 및 바디 에멀전 등으로 구성됐다.미라클 포레스트 컨센트레이트 크림은 출시 1주년을 기념해 기존 제품 대비 2배 용량으로 제작됐다. 넉넉한 용량으로 지친 피부의 징후들을 종합적으로 케어할 수 있고, 실리콘 오일 및 11가지 성분을 무첨가한 것이 특징이다.딥 모이스처와 토탈 리커버리 라인의 바디 워시와 바디 에멀전도 STRETCH your skin 에디션으로 선보인다. 딥 모이스처 라인의 제품은 포근한 머스크향과 함께 진한 보습을 유지하도록 도와주며, 토탈 리커버리 라인의 제품은 달콤한 애플플로럴향과 함께 보습부터 안티에이징까지 도움을 줘 복합적인 솔루션을 선사한다.비욘드는 "STRETCH your skin 에디션은 상쾌한 봄의 기운을 담아 준비했다"며 "유난히 춥고 답답했던 겨울을 지나 움츠러든 피부 바탕을 가볍게 스트레칭하며 깨워볼 기회가 되기를 희망한다"고 말했다.