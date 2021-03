BBQ앱부터 SNS 채널까지 리뉴얼 단행

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 제너시스 비비큐가 오는 27일부터 'Year Zero 캠페인'을 실시할 예정이라고 24일 밝혔다.Year Zero 캠페인은 원점으로 돌아가서 새로운 미래로 나아가겠다는 취지다. 이를 위해 최근 BBQ앱은 물론 인스타그램, 유튜브 등 모든 채널에 대한 리뉴얼을 단행했으며, 새로워진 자사 채널을 통해 고객들에게 한층 더 가까이 다가갈 예정이다.BBQ는 27일 오후 1시에 BBQ공식 유튜브 채널에서 캠페인의 시작을 알리는 라이브 방송을 진행할 예정이다. 이날 라이브 방송은 윤홍근 제너시스비비큐 회장의 Year Zero 캠페인 선포식 및 축사를 포함, 다채로운 프로그램과 경품 등이 마련돼 MZ세대의 관심과 흥미를 유발할 예정이다.브랜드 전속모델인 황광희씨와 최근 가요계에서 역주행의 신화를 쓰고 있는 브레이브걸스가 스페셜 게스트로 출연해 고객들의 적극적인 참여와 호응을 유도할 계획이다. 유튜브 라이브 방송을 시청하고 다양한 이벤트에 참여한 고객들에게는 플레이스테이션5 등 경품을 증정할 예정이다.캠페인 론칭을 기념해 27일부터 다음 달 30일까지 BBQ앱을 통해 치킨 1마리 이상 주문한 고객과 다양한 이벤트에 참여하는 고객들에게 매주 토요일 추첨을 통해 총 200대의 '플레이스테이션5'를 증정한다. 또한 다음 달 1일부터 전 메뉴 주문 시 모든 고객에게 BBQ 마스코트 치빡이가 새겨진 '치빡이 마스크'도 무료로 준다.BBQ는 "고객들이 편리하게 이용할 수 있도록 자체 SNS 채널을 개편해 늘어나고 있는 MZ세대 고객들이 즐겨 찾게 하고 직접적으로 소통하고자 캠페인을 기획했다"며 "다양한 프로그램 및 이벤트로 새로운 경험과 재미를 제공할 예정이니 많은 참여와 기대 부탁드린다"고 말했다.