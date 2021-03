최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 풀무원샘물은 22일 ‘세계 물의 날’을 기념해 SNS 이벤트와 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다.‘세계 물의 날’은 국제연합(UN)이 물 부족에 대한 경각심을 전 세계로 확산하기 위해 제정한 날이다.풀무원샘물은 ‘세계 물의 날’을 홍보하고 물의 소중함을 되새기고자 경품 증정 이벤트 및 할인 행사를 진행한다.풀무원샘물은 브랜드 캐릭터 풀샘이를 화자로 소비자들과 활발한 소통을 이어가고 있는 페이스북과 인스타그램 계정을 통해 오는 25일까지 누구나 쉽게 참여할 수 있는 이벤트를 연다.페이스북과 인스타그램 참가자 중 각 10명씩, 총 20명을 선정해 스타벅스 텀블러 기프티콘과 ‘풀무원샘물 by Nature’ 500ml 1팩으로 구성된 ‘풀샘이와 세계 물의 날 세트’를 증정한다.먼저, 페이스북에서는 ‘풀샘이를 찾아라’ 이벤트를 전개한다. 참가자들은 포스팅 이미지 내 ‘풀무원샘물 by Nature’를 들고 있는 풀샘이를 찾아 표시한 사진을 댓글로 남기면 된다.인스타그램에서는 ‘세계 물의 날’에 대한 의미를 확인할 수 있는 ‘이모티콘 퀴즈’를 진행한다.풀무원샘물은 오는 28일까지 일주일간 공식 스마트스토어에서 천길바위산의 깨끗한 화강암반수 ‘풀무원샘물 by Nature’와 천연 미네랄 밸런스 워터 ‘바디풀’을 최대 69% 할인된 가격에 판매한다.풀무원샘물 관계자는 “풀무원샘물은 수자원 및 환경 보호에 대한 이야기를 소비자들에게 보다 쉽고 재미있게 전하고자 SNS를 통해 다양한 콘텐츠를 제공하고, 관련 프로모션을 기획하고 있다”며 “이번 행사 또한 많은 분들에게 물의 소중함에 대해 다시 한번 생각해보는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.