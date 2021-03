앤토니 마티네즈 맥도날드 대표 "지난해 매출 9.1% 성장…채용·식재료·친환경 등 투자 확대"

한국맥도날드 대표이사 취임 1주년 메시지 'Our New Way' 발표

베스트 버거 후 버거 판매 18% 증가…빅맥 2000만개 이상 판매

차량 2대가 동시 이용하는 신개념 드라이브스루 국내 선보일 것





앤토니 마티네즈 한국맥도날드 대표는 16일 취임 1주년을 맞아 온라인 컨퍼런스 영상을 통해 지난해 성과와 함께 이 같은 내용의 ‘아워 뉴 웨이(Our New Way)’ 전략을 공개했다.



◇지난해 전체 매출 9800억원 달성



마티네즈 대표는 “갑작스러운 코로나19 상황 속에서도 지난해 맥도날드는 새로운 변화를 통해 가맹점 포함 전체 매출 9800억원으로 전년보다 7% 성장했다”며 “가맹점을 제외한 한국맥도날드만의 매출은 7900억원으로 전년보다 9.1% 증가했다"고 밝혔다.



특히 지난해 3월말 도입한 ‘베스트 버거’ 이니셔티브는 식재료와 조리 프로세스, 조리 기구 등 버거를 만드는 전반적인 과정을 개선하는 혁신으로 인기를 끌었다.



출시 직후 한 달간 버거 판매량은 전년 동기보다 28% 늘었고, 출시 이후인 4월부터 12월까지 전체 버거 판매량은 18% 증가했다.



베스트 버거의 변화를 가장 잘 느낄 수 있었던 메뉴 중 하나인 ‘빅맥’은 지난 한 해 동안 2000만개 이상 판매되기도 했다.



베스트 버거는 ‘고객에게 최고의 버거를 제공한다’는 목표 아래 식자재, 조리 프로세스, 조리 기구 등 전반을 개선하는 맥도날드의 글로벌 정책이다.



또 비대면 소비를 선호하는 고객 증가에 따라 맥도날드의 ‘맥드라이브(DT)’와 ‘맥딜리버리’ 이용도 급증했다. 지난해 맥드라이브 매출은 전년보다 23%, 맥딜리버리 매출은 36% 성장했다.



◇“식재료, 채용, 환경 등 다각도 투자 할 것”



마티네즈 대표는 “부임 후 한국 고객들이 맥도날드에 보내준 엄청난 성원은 놀라웠다”며 “그 성원에 보답하기 위해 지금 한국 시장에 적극적인 투자가 필요한 시점이라고 판단했다”고 말했다.



이를 위해 맥도날드는 올해 ‘더 나은 세상을 위한 작지만 큰 변화’ 이니셔티브를 가속화하고 더 발전시킬 예정이다.



구체적으로는 ‘식재료 품질 및 공급’, ‘지역사회 연계’, ‘우리의 지구’, ‘일자리 포용 및 직원 개발’ 등이다.



맥도날드는 안전한 고품질 식재료에 대한 고객들의 요구와 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역농가와의 동반성장을 위해 올해 국내산 식재료를 메뉴에 접목하는 ‘로컬 소싱’을 더 확대한다.



이미 맥도날드는 한 해에만 2350만 개의 계란, 1700톤의 토마토, 4200톤의 양상추를 국내에서 수급하고 있다.



3R(Reduction, Reusable, Recycling)에 중심을 둔 환경 문제 해결에도 적극 나선다.



맥도날드는 맥플러리 플라스틱 뚜껑 제거로 플라스틱 사용을 연간 14톤 줄였을 뿐만 아니라, 지난해에는 업계 최초로 빨대가 필요 없는 ‘뚜껑이’를 도입해 플라스틱 빨대 사용을 월 평균 4.3톤 줄였다. 이는 전년 동기간보다 32%가 감소된 수치다.



마티네즈 대표는 “맥도날드는 올해도 플라스틱 사용 최소화, 다회용컵 사용 확대, 재활용 소재를 활용하는 혁신적인 프로그램 개발 등을 중요한 과제로 다뤄 나갈 것”이라고 강조했다.



맥도날드는 올해 ‘500명 대규모 정규직 채용’으로 안정적인 양질의 일자리 창출에 앞장설 계획이다.



지난해 맥도날드는 코로나 상황 속에서도 530명의 정규직을 채용하고, 정규직 전환율은 전년보다 3.4배 늘렸었다. 이는 1988년 한국 진출 이후 가장 많은 정규직을 고용한 것이다.



마티네즈 대표는 “올해는 대규모 정규직 채용 노력을 이어갈 뿐만 아니라, 매장에서 직원들이 안심하고 존중 받으며 일할 수 있는 환경 구현을 위한 캠페인도 시작할 예정”이라고 밝혔다.



◇차량 2대가 동시 이용 가능한 드라이브스루



마티네즈 대표는 “맥도날드는 베스트 버거가 가져온 변화를 한 차원 더 업그레이드하고, 고객들에게 최고의 메뉴를 선보이는 데 주력할 것”이라고 밝혔다.



첫 단계로 올해 1월 원두 투입량을 14% 늘리는 등 맥카페 커피 레시피를 업그레이드해 커피 맛을 한 차원 더 끌어올렸다.



올해 맥도날드는 버거 메뉴 뿐만 아니라 사이드 메뉴까지 고객들이 더욱 높은 품질의 맛있는 메뉴를 접하실 수 있도록 할 계획이다.



또 맥도날드는 편리한 비대면 채널에 대한 고객의 높은 니즈를 반영해 이 영역에서도 고객 경험을 개선해 나간다는 전략이다.



그는 “맥드라이브의 서비스 속도를 높이고 2대의 차량이 동시에 이용할 수 있는 탠덤(Tandem) 드라이브 스루를 국내 최초로 도입할 예정”이라면서“맥딜리버리에 특화된 메뉴도 추가해 더 큰 편의도 제공할 계획”이라고 말했다.



이와 함께 맥도날드는 디지털 터치 포인트 개선과 함께 키오스크 업그레이드 및 고객 로열티 프로그램도 준비중이다.



마티네즈 대표는 “하루 40만명, 매년 2억명에 가까운 고객들이 맥도날드와 함께 하고 있다”며 “우리의 미래와 환경, 사회와 공존하는 지속 가능한 성장을 위한 투자를 더욱 확대하고 가속화해 나가겠다”고 강조했다.



