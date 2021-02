김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 동국제약은 프리미엄 그린라이프 브랜드 ‘메이올웨이즈’(May Always)의 첫 단독 매장을 26일 오픈한다고 25일 밝혔다.서울 지역 최대 규모이자 국내 최초의 미래형 백화점 ‘더현대 서울’에 문을 여는 메이올웨이즈는 ‘언제나 싱그러운 5월 같은 프리미엄 그린라이프’를 슬로건으로 하는 동국제약의 ‘헬스&이너뷰티’ 브랜드다.식물 성분 ‘병풀’(Centella asiatica)을 활용해, ‘May I help you? Yes! May Always!’이라는 컨셉으로 인테리어한 메이올웨이즈 매장에서는 비타민, 루테인, 유산균 등의 다양한 건강기능식품과 ‘센텔리안24’의 인기 화장품 제품들을 만나볼 수 있다.또한, 동국제약은 더현대 서울점 오픈을 기념해 다양한 오프라인 이벤트를 진행한다. 2월 28일까지 매장을 방문하는 선착순 1000명에게 마데카 마스크팩(4매입)을 무료로 증정하고, 매장 방문 사진을 인스타그램에 인증하는 900명에게는 건강식품 3종 샘플을 무료로 제공한다. 인증샷 이벤트 참여자들을 대상으로 ‘베스트 게시글’을 선정해, 5명에게 멀티비타민도 선물할 예정이다.동국제약 헬스케어사업부 관계자는 “메이올웨이즈와 더현대 서울을 설명하는 공통된 키워드는 자연”이라며 “동일한 지향점을 갖는 브랜드와 유통이 만나, 건강한 삶을 위한 라이프스타일을 추구하는 공간으로 고객들에게 다가갈 수 있게 되기를 희망한다”고 말했다.한편, 메이올웨이즈는 3월 1일 롯데백화점 부산본점에 두 번째 단독 매장을 오픈하는 등 단독 유통망을 확대해 갈 예정이다.