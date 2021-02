김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 대웅제약과 메디톡스의 보툴리눔 톡신 미국시장 점유 전쟁이 결국 윈-윈(WIN-WIN)으로 정리되는 모습이다. 그러나 국내에서는 아직까지 소송이 진행되고 있어, 어떤 영향을 미칠지가 관심사다. 양사 모두 한 발 물러섬 없이 승리를 자신하고 있다.22일 제약업계에 따르면 메디톡스는 지난 20일 대웅제약의 보툴리눔 톡신 제제 ‘나보타’(미국 판매명 주보) 판권에 대해 미국 파트너 애브비(구 엘러간)이 대웅제약의 미국 파트너사인 에볼루스와 3자간 합의 계약을 맺었다.이는 미국 국제무역위원회(ITC) 소송 등 모든 지적 재산권 소송의 완전 해결을 위해서다.이번 합의는 메디톡스의 보툴리눔 균주와 전체 제조공정 기술 도용 혐의를 밝혀내고 ‘미국 1930년 관세법 337조(Section 337 of the Tariff Act of 1930)를 위반했다고 판결한 2020년 12월 16일 ITC 최종 결정에 따른 것이다.이에 따라 메디톡스가 에볼루스 상대로 제기한 미국 캘리포니아 소송도 철회된다.합의에 따라 메디톡스와 애브비는 미국 내 나보타의 지속적인 판매와 유통을 위한 권리를 에볼루스에 부여키로 했다. 에볼루스는 합의금(milestone)과 매출에 대한 로열티를 메디톡스와 애브비에 지급한다.여기에 에볼루스는 메디톡스에 보통주를 발행하며 메디톡스는 에볼루스의 주식 16.7%를 취득해 2대 주주가 된다.미국 파트너사인 에볼루스가 3자 합의에 응한 것은 ITC의 나보타 21개월 수입 금지명령이 내려진 가운데 회사의 영업활동 중단을 피하기 위한 경영상 판단에 의한 것으로 분석된다.대웅제약은 계약 당사자에서 빠진 이유에 대해 “미국 연방순회항소법원(CAFC)에 신속절차로 항소를 제기했고 항소심에서 승리할 것을 자신했기에 굳이 합의에 들어갈 이유가 없었다”며 “오히려 ITC 결정 오류를 바로잡을 수 없어서 유감”이라고 설명했다.대웅제약의 주장대로 ITC 결정 오류 바로잡을 기회는 사라졌지만 이번 합의에 따라 나보타의 미국 사업 리스크가 완전히 해소되고 판매 재개의 기반이 마련된 만큼 대웅제약에도 나쁘지 않은 결과라는 게 업계의 공통적인 의견이다.대웅제약 관계자는 “이번 합의에 따라 나보타의 앞선 품질과 기술력을 바탕으로 에볼루스와 함께 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 계획”이라며 “나보타의 글로벌 매출과 이익도 비약적으로 증가할 것으로 기대된다”고 전했다.다만, 양사 모두 국내에서 진행 중인 소송은 계속해서 진행되는 만큼 국내에서 더욱 치열하게 공방을 벌일 것으로 예상된다.대웅제약 관계자는 “3자 합의와는 별개로, 메디톡스의 근거 없는 주장에 대한 진실을 규명하려는 노력을 계속해서 이어나갈 것”이라며 “빠른 시일 내에 국내 민·형사 재판에서 승소할 것임을 확신한다”고 밝혔다.국내에서 진행 중인 소송에서 승소해 그동안의 오해를 불식시키고 피해를 보상 받겠다는 것이다.메디톡스 관계자 역시 “이번 합의는 한국에서 법적권리 및 지위, 조사 및 소송에는 영향을 미치지 않는다”며 “국내에서 소송은 그대로 진행된다”고 말했다.