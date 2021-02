김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 중앙대학교병원은 피부과 유광호·김범준 교수팀이 건국대병원, 분당서울병원과 공동연구를 통해 휴온스의 보툴리눔 톡신(HU-014, 휴톡스)의 미간주름 개선 효능 및 안전성을 평가한 임상연구 논문(Efficacy and Safety of a New Botulinum Toxin (HU-014) Versus Existing Onabotulinumtoxin A in Subjects With Moderate to Severe Glabellar Lines)을 ‘미국피부외과학회지(Dermatologic Surgery)’에 최근 발표했다고 9일 밝혔다.이번 연구는 식품의약품안전처 품목허가를 위한 휴온스 보툴리눔 톡신(HU-014, 휴톡스)의 중등도 또는 중증 미간주름 개선 임상 3상 결과(ClinicalTrials.gov identifier: NCT02961673)를 보고한 논문이다.해당 실험은 건강한 성인을 대상으로 한 대규모 3상 임상 시험 결과이며 중앙대병원 및 건국대병원, 분당서울대병원 3곳에서 시행됐다.연구팀은 미간주름이 심한 총 267명의 성인을 대상으로 실험군인 ‘HU-014’ 그룹과 대조군인 ‘Onabotulinumtoxin A(보톡스, Allergan)’ 그룹으로 나눠 각각의 보툴리눔 톡신을 미간주름에 주사한 후 총 4주 간격으로 총 16주 동안 비교 분석했다.그 결과, 두 그룹 모두 개선 효과는 처음 4주간 약 90%이상에서 관찰됐고 이러한 효과는 16주(약 40% 이상 개선 효과)까지 비슷한 효과를 나타냈으며 안전성 역시 중대한 위반 사항이 없는 것을 확인했다.연구팀은 ‘HU-014’를 미간 주름에 투여했을 때 기존의 잘 알려진 보툴리눔 톡신(보톡스)에 비해 미간 주름 개선 효과가 열등하지 않고 만족도 또한 높으며, 심각한 부작용은 나타나지 않아 새로운 보툴리눔 톡신의 효능 및 안전성을 입증했다.유광호 교수는 “전 세계적으로 가장 오래됐고 많이 사용되는 보툴리눔 톡신 제제(Onabotulinumtoxin A)와 국내 보톡스 제제(HU-014)의 실제 효과 및 안전성에 큰 차이 없는 유사성을 보인 국내 3상 임상 결과를 국제적인 학술지에서 인정한 중요한 의미있는 자료다”며 “다만 이는 어떠한 보툴리눔 톡신 제제의 효과가 더 우수한지를 이야기하는 것은 아니기에 지나친 확대 해석은 조심해야 한다”고 밝혔다.김범준 교수는 “이번 임상으로 향후 글로벌 시장에 국내 보툴리눔 톡신 제제의 진출에 좀더 유리한 과정을 밟게 됐으며 이는 국내 의약품의 해외 글로벌 임상 및 해외 품목 허가에 많은 기여를 할 수 있을 것이다”고 말했다.한편, 이번 임상결과는 저명한 SCIE 국제저널인 미국피부외과학회지(Dermatologic Surgery) 온라인판에 게재됐다.