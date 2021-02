최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 풀무원샘물은 ‘탈 플라스틱 GO! GO! 챌린지(고고챌린지)’에 참가하고 환경보호에 동참하는 소비자들에게 경품을 증정하는 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.환경부가 주최하는 고고챌린지는 깨끗한 지구 환경을 위해 플라스틱 사용을 줄이자는 메시지를 담은 실천 운동이다. 참가자들이 SNS를 통해 환경 보호를 위한 다짐을 인증하면서 다음 주자를 지목하는 릴레이 방식으로 진행된다.풀무원샘물의 조현근 대표는 고품질 재활용 원료를 확보하기 위한 올바른 투명 페트병 분리배출 방법을 담아 ‘내용물은 남기지 않고! 라벨은 분리하고!’로 실천을 다짐했다.환경보전 기관 세계자연기금(WWF)으로부터 릴레이를 이어받은 조현근 대표는 록시땅 코리아를 다음 릴레이 주자로 지목했다.나아가 풀무원샘물은 소비자들의 동참을 유도하기 위해 SNS 이벤트를 진행한다. 참가자들은 오는 14일까지 고고챌린지에 참여하는 모습을 필수 해시태그 #풀무원샘물, #고고챌린지와 함께 개인 SNS에 업로드하면 된다. 풀무원샘물은 참가자 중 5명을 추첨해 브랜드 캐릭터 풀샘이 인형과 ‘풀무원샘물 by Nature’ 500mL 제품 1팩을 증정할 예정이다.풀무원샘물 관계자는 “지속 가능한 일상은 단순한 트렌드가 아닌 모두가 함께 바라봐야 할 새로운 방향성이자 기준”이라며 “풀무원샘물 또한 친환경 경영에 앞장서며 앞으로도 누구나 일상에서 작은 참여로 쉽게 환경 보호에 동참할 수 있는 기반을 만들기 위해 노력하겠다”라고 말했다.