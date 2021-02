이하린 기자

[데일리한국 이하린 기자] CJ푸드빌 뚜레쥬르는 라이브 방송을 통해 밸런타인데이 시즌 제품을 소개하고 풍성한 혜택을 제공한다고 4일 밝혔다.올해 뚜레쥬르의 밸런타인데이 제품 콘셉트는 ‘디어 마이 스윗 하트’다. 연인뿐 아니라 언택트 시대 소통의 부재로 더 그리운 주변 지인에게 사랑의 메시지를 전하자는 의미를 담았다.자연주의 브랜드 ‘버츠비’와 협업한 스페셜 초콜릿 세트, 달콤하고 진한 초콜릿으로 밸런타인 분위기를 극대화한 다양한 베이커리 제품 등을 내놓는다.뚜레쥬르는 밸런타인데이 제품 출시를 기념해 5일 오후 7시부터 60분간 CJ ONE 앱과 라이브라떼 채널에서 특별 라이브 방송 ‘호이와 함께하는 꿀 떨어지는 뚜레쥬르 발렌타인데이’를 진행한다.재치 있는 입담과 열정적인 긍정 에너지로 인기를 끌고 있는 뮤지컬 배우 김호영과 뚜레쥬르 상품 기획자가 출연해 밸런타인 시즌 제품을 소개할 예정이다.대표 제품으로는 △깨물면 달콤한 꿀이 흘러나오는 벌집 모양의 ‘하트 밀크 초콜릿’ △버츠비 허니 립밤을 담은 ‘비 마이 허니’ △상큼한 딸기 초콜릿, 부드러운 밀크 초콜릿을 버츠비 스트로베리 립밤과 함께 구성한 ‘스윗 베리 하트’ 등이 있다.아울러 △발로나 초콜릿의 깊은 풍미가 느껴지는 ‘생 초코초코 케이크’ 등 달콤한 밸런타인데이를 기념하기 좋은 다양한 케이크가 준비된다.CJ푸드빌은 라이브 방송 참여 고객을 위해 풍성한 혜택도 마련했다. 방송 중 카카오톡 선물하기 모바일 금액권 20% 할인 혜택을 한정 수량 선착순으로 제공한다.방송 시간 중에 구매한 후 인증한 성인 고객에게는 추첨을 통해 1명에게 호텔 숙박권(2인 1박)을 증정한다. 구매 인증 사진을 뚜레쥬르 공식 인스타그램 채널에 DM 응모하면 참여할 수 있다. 댓글 참여 고객 50명에게도 추첨을 통해 뚜레쥬르 5000원 모바일 제품교환권을 증정한다.CJ ONE 모바일 앱에서도 기분 좋은 혜택을 제공한다. CJ ONE 모바일 앱에서 1분 이상 라이브 방송을 시청한 고객 전원에게 CJ ONE 100포인트를 지급한다. CJ ONE 앱 푸시 알림 예약 이벤트 참여 시 추첨을 통해 2000명에게 100포인트를 준다. 상세 내용은 뚜레쥬르 홈페이지 및 CJ ONE 모바일앱에서 확인 가능하다.