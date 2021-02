정은미 기자

[데일리한국 정은미 기자] 매일유업은 김선희 대표이사가 탈플라스틱 캠페인 ‘고고챌린지’에 동참했다고 2일 밝혔다고고챌린지는 올해 초 환경부가 시작한 SNS 캠페인이다. 일상생활에서 일회용품 및 플라스틱 사용을 줄이기 위해 할 수 있는 일 한 가지와 하지 말아야 할 일 한 가지를 약속하고, 다음 주자를 지목하는 방식으로 진행된다.김 대표이사는 매일유업이 제작한 친환경 장바구니 ‘BAG to the FUTURE’를 들고 있는 사진을 게시하며, 일회용 비닐봉투를 사용하지 않을 것과 친환경 장바구니를 적극적으로 사용할 것을 약속했다.BAG to the FUTURE는 지난해 7월 3일 ‘세계 비닐봉투 없는 날’을 맞아 매일유업이 특별 제작한 타이벡(Tyvek®) 소재 친환경 장바구니다.그간 매일유업은 친환경 기반 지속 가능 경영을 위해 적극적인 행보를 지속해왔다. 기존 PET 패키지로 판매하던 상하목장 유기농우유와 저온살균 슬로우밀크를 2019년부터 차례대로 종이소재 ‘후레쉬팩’ 패키지로 변경했고, 2020년에는 엔요100 요구르트 제품에서 빨대를 제거했다.이 외에도 플로리다 주스, 매일우유 2.3L를 비롯한 PET 소재의 제품은 패키지를 경량화 했고, 컵커피 바리스타룰스에서는 알루미늄 라벨을 제거했다.김선희 대표이사는 “매일유업은 어떻게 하면 환경을 고려하여 경영에 반영할 수 있을 지 지속적으로 고민하고 있다”며 “일회용품 제거, 재활용이 용이한 소재로의 변경, 생산시설 내 탄소배출량 절감, 친환경 제품 육성 등을 지속적으로 추진하고자 한다”고 말했다.한편 신세계푸드 송현석 대표이사의 지목으로 이번 캠페인에 참여한 김 대표이사는 다음 참가 주자로 베어베터 이진희 대표, 영원무역홀딩스 성래은 대표를 지목했다.