[2021신년사] 조경목 SK에너지 사장 "환경 변화 대응…'친환경' 딥 체인지 추진"

신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] 조경목 SK에너지 사장은 4일 "올해는 다가오는 환경 변화에 보다 적극적으로 대응하는 SK에너지의 딥 체인지(Deep Change)가 필요한 시기"라고 밝혔다.조 사장은 이날 시년사를 통해 지금의 시장 환경이 산업 패러다임 변화와 탄소 배출 이슈 대응에 대한 요구에 직면하고 있다고 진단하며 이같이 말했다.조 사장은 파리 "기후변화 협정 체결 이후 에너지와 모빌리티 패러다임 변화가 석유수요 감소를 가속화시키는 헤게모니로 작용하고 있고, 오일 피크 시점도 예측하기 어려운 상황"이라며 "이에 더해 석유사업 리스크 대응에 대한 청사진을 제시하지 못하면 석유사업은 더 빠르게 시장에서 외면당할 수 있다"고 우려했다.조경목 사장은 딥 체인지 달성을 위한 첫 걸음으로 파이낸셜 스토리의 본격 전개를 꼽았다. 그는 "올해 R&S(Refinery & Synergy)와 P&M(Platform & Marketing), 두 개의 CIC(Company in Company)를 출범 시킨 것은 'Less Carbon, More Green' 기조 하에 딥 체인지를 추진하는 양 날개가 되도록 하는 것"이라며 "이들을 통해 에너지와 모빌리티 패러다임 변화에 적응하고 선제적으로 진화, 발전해 나갈 것”이라고 강조했다.이어 "“R&S는 정유사업의 지속가능성을 높이고 원유, 생산, 수출로 이어지는 밸류체인 통합 운영을 통해 기존 정유사업과 SK트레이딩인터내셔널과의 시너지를 극대화함으로써 더 큰 성장과 발전을 준비할 예정"이라고 덧붙였다.또 "P&M CIC는 석유 마케팅 인프라를 기반으로 친환경 에너지 솔루션을 제공하는 플랫폼으로 거듭나고자 한다"며 "기존 SK에너지의 네트워크 및 인프라와의 시너지를 극대화하고 에너지 솔루션과 플랫폼 사업을 통해 친환경 회사로의 전환을 가속화 할 예정"이라고 밝혔다.아울러 조 사장은 "SK에너지는 스스로 진화, 발전함으로써 행복이 더욱 커질 수 있다는 믿음을 갖고 있다"며 "결국 SK에너지가 시도하는 지금의 혁신들이 행복의 장(場)으로 거듭나는 여정이라는 것, 그 변화와 혁신의 길에 앞장 서겠다"고 말했다.