[2021신년사] 신학철 LG화학 부회장 "올해는 성장의 해"

[데일리한국 신지하 기자] 신학철 LG화학 부회장은 4일 "20조원 규모의 기존 사업과 새로운 성장 동력을 적극 육성하는 데 매진하기 위해 2021년을 '성장의 해(The Year of Growth)'로 선포한다"고 밝혔다.신 부회장은 이날 신년사에서 "우리는 미래 트렌드에 올라 타 강력한 성장 잠재력을 실현할 수 있는 전지재료, Sustainability, 바이오등 다수의 Next 성장 동력을 이미 보유하고 있으며 이를 위한 우수 인재와 기술력, 투자 여력 등도 준비되 돼 있다"며 이같이 말했다.신 부회장은 "여기에 더해 우리의 비전과 핵심가치를 더욱 내재화하고 발전시킨다면 5년 후에는 30조원 이상의 매출과 두 자릿수 이상의 수익성을 보여주는 명실상부한 글로벌 톱(Top) 수준의 더욱 강력한 LG화학이 될 것"이라며 이를 달성하기 위한 4가지 핵심 과제를 제시했다.우선 신 부회장은 "기존 사업의 성장 잠재력을 극대화하고, 프로젝트A+ 실행을 통해 사업 계획을 반드시 달성해야 한다"며 "유망 성장시장 선점 및 글로벌 지역 확장을 통해 성장을 가속화해 나가겠다"고 말했다.또 LG화학의 Next 성장 동력으로 전지재료와 지속가능한 솔루션(Sustainable Solution), 이모빌리티(e-Mobility) 소재 영역을 추가로 선정했다.신 부회장은 "전기차 배터리 시장의 고성장과 함께 전지재료 시장 역시 기하급수적으로 확대될 것으로 예상된다"며 "현재 육성 중인 양극재와 바인더, 분산제, 전해액 첨가제 등 다양한 전지재료 사업 분야의 역량과 자원을 하나로 결집하고, 고객 또는 기술 선도 업체와 적극 협력해 빠르게 성과를 창출하겠다고 강조했다.그러면서 "지속가능성은 거스를 수 없는 메가트렌드이자 성장의 큰 축으로, 글로벌 화학기업으로서 선봉장이 돼 주도권을 확보하겠다"며 "경량화, 전장화 등 트렌드에 발맞춰 엔지니어링소재, 자동차용 디스플레이소재 등에서 새로운 성장 기회가 있다"고 언급했다.글로벌 신약과 관련해서는 "몇 년 전부터 우리가 씨앗을 뿌려 온 혁신 신약은 양질의 파이프라인을 확대하고,글로벌 전임상·임상 단계에 진입하는 등 이제는 본격적인 개발 궤도에 안착했다"며 "신약 파이프라인의 Quality 향상, 글로벌 임상 개발가속화와 사업화 준비를 위해 다방면의 영역에서 외부 업체와의 협력을 더욱 확대하고, 글로벌 혁신 신약의 성공 사례를 만들어 가는 데 매진하겠다"고 밝혔다.아울러 신 부회장은 "경영실적이 무너진 기업은 다시 일어설 수 있지만 환경안전 사고 등 위기 관리에 실패한 기업은 한 순간에 무너질 수 있다"며 "글로벌 Top 수준의 환경안전 체계를 구축하겠다"고 말했다. 이어 "탄소 중립 성장과 플라스틱 규제 트렌드에 선제적으로 대응하며, 앞장서서 협력 모델과 생태계를 구축하고 경제적인 가치를 창출하는 Sustainability 선도 기업으로서의 위상을 확고히 자리매김하겠다"고 말했다.