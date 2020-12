주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] 메르세데스-벤츠코리아는 정통 오픈탑 스포츠카 '더 뉴 메르세데스-AMG GT C 로드스터(The new Mercedes-AMG GT C Roadster)'를 국내에 최초로 출시했다고 28일 밝혔다.더 뉴 AMG GT C 로드스터는 지난 10월에 출시된 메르세데스-AMG GT 2-도어 쿠페의 부분변경 모델 '더 뉴 메르세데스-AMG GT(The new Mercedes-AMG GT)'의 고성능 오픈탑 모델이다.신차에는 △눈길을 사로잡는 한층 고급스러운 내·외관 디자인 요소 △더욱 강력한 성능을 자랑하는 AMG V8 바이터보 엔진 △날렵한 주행을 돕는 AMG 전자식 리어 액슬 리미티드 슬립 디퍼렌셜 △AMG 리어 액슬 스티어링이 기본 적용됐다. 또 △시속 50km 이하에서 11초 만에 개폐가 가능한 소프트탑은 차별화된 오픈 투어링의 정수를 선사한다.벤츠코리아 마크 레인(Mark Raine) 부사장은 “도로 위의 레이싱 카를 상징하는 더 뉴 AMG GT의 고성능 오픈탑 모델인 더 뉴 AMG GT C 로드스터를 국내 최초로 선보이며 AMG 라인업을 한층 강화할 수 있게 돼 기쁘다”며 “강력한 퍼포먼스, 첨단 기술로 무장한 더 뉴 AMG GT C 로드스터는 계절에 상관없는 오픈 에어링을 즐길 수 있는 최고의 레이싱 드림카”라고 말했다.더 뉴 AMG GT C 로드스터의 외관에는 프론트 스플리터, 사이드 스커트, 측면 흡기관 및 에어 아울렛에 실버 크롬 소재의 트림이 적용됐다. 후면에는 사다리꼴 모양의 테일 파이프 커버, 19인치(전륜) 및 20인치(후륜) AMG 10트윈 스포크 경량 알로이 휠과 레드 컬러의 브레이크 캘리퍼를 통해 더욱 고급스럽고 스포티한 이미지를 완성해 더 뉴 GT C 로드스터만의 고성능 모델다운 차별성을 부여한다.실내는 혁신적인 첨단 기능과 함께 한 단계 진화했다. V8 스타일의 센터 콘솔에는 디스플레이 스위치와 스마트폰처럼 조작이 가능한 터치패드가 탑재됐다. 스티어링 휠에는 포뮬러원 스티어링을 연상시키는 AMG 스티어링 휠 버튼이 장착돼 스포티한 룩을 구현함과 동시에 특정 주행 기능을 정확하고, 직관적으로 조작할 수 있다.패브릭 소프트탑이 적용된 더 뉴 AMG GT C 로드스터는 탁월한 개방감은 물론, 소프트탑이 닫혀 있을 시에는 완벽한 비율을 자랑하는 AMG GT 2-도어 쿠페의 실루엣을 그대로 유지한다. 여기에 계절에 구애받지 않고 쾌적한 오픈탑 주행 경험을 선사하는 다양한 오픈탑 기술들이 탑재됐다.에어스카프®는 시트 상단 부분에 히팅팬을 장착해 오픈 주행 시에도 운전자 및 동반자의 머리 및 목 부위를 따뜻한 공기로 감싸주는 역할을 한다. 총 3단계로 조절이 가능한 이 시스템은 차량의 주행 속도에 따라 풍향의 세기가 적절한 수준으로 자동으로 조절되며, 고속에서는 최고 수준으로 유지된다.더 뉴 AMG GT C 로드스터는 더 뉴 AMG GT와 동일한 AMG 4.0리터 V8 바이터보 엔진과 AMG 스피드시프트 듀얼 클러치 7단 자동 변속기를 탑재하고, 다양한 업그레이드를 통해 퍼포먼스를 한층 더 끌어올렸다.더 뉴 AMG GT C 로드스터의 터보차저 과급 압력은 더 뉴 AMG GT의 1.2바(bar)보다 향상된 1.35바로, 재구성된 연소 방식과 함께 더욱 높은 출력을 자랑한다. 여기에 가속기 특성과 과급 압력 축적 및 변속기 매개변수의 적절한 적용을 통해 엔진이 더욱 신속하게 부하 변화에 반응해 최대 출력 557마력, 최대 토크 69.3kg.m의 폭발적인 성능을 발휘한다. 특히 정지 상태에서 시속 100km까지 단 3.7초 만에 도달하는 압도적인 퍼포먼스를 낸다.더 뉴 AMG GT C 로드스터에 기본 사양으로 장착된 AMG 전자식 리어 액슬 리미티드 슬립 디퍼렌셜은 곡선 구간에서 안쪽 바퀴의 미끄러짐을 민감하고 빠르게 억제하는 역할을 수행하고, 나아가 최적의 접지력이 보장되어 새로운 수준의 차량 역동성과 트랙션을 보장한다. 이를 통해, 운전자들은 빠르게 가속하며 코너를 진입 또는 탈출할 수 있으며, 고속에서 제동하거나 정지 상태에서 가속할 경우 더욱 안정적인 트랙션을 제공한다.더 뉴 AMG GT C 로드스터에는 '슬리퍼리(Slippery)', '컴포트(Comfort)', '스포츠(Sport)', '스포츠+(Sport+)', '레이스(RACE)', '인디비주얼(Individual)' 등 총 6가지 주행 모드와 함께 '마스터(Master)' 기능이 포함된 AMG 다이내믹스(AMG DYNAMICS)가 탑재됐다. 또 레이스 주행 모드와 연결된 마스터 기능은 최적의 차량 밸런스와 보다 직접적으로 세밀하고 민첩한 스티어링을 지원하고 잠재된 드라이빙 다이내믹스를 최대로 활용해 트랙 주행에 걸맞은 성능을 발휘한다.더 뉴 AMG GT C 로드스터에는 드라이빙의 즐거움을 극대화하는 최고 수준의 안전 및 편의 사양이 기본으로 탑재됐다. 메르세데스-벤츠만의 독보적인 안전 시스템인 프리-세이프®와 도로 주행 시 앞차와의 간격을 유지하며 자동 속도 조절 및 제동, 출발까지 지원하는 △액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉(Active Distance Assist DISTRONIC), △사각지대 어시스트(Blind Spot Assist), △차선 이탈 방지 패키지(Lane Keeping Assist)가 기본 사양으로 제공돼 운전자는 물론 탑승객의 안정성과 안전성을 향상시킨다.더 뉴 AMG GT C 로드스터의 국내 판매 가격은 2억1690만원이다.