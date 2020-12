주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] 르노삼성자동차가 연말을 맞아 25일부터 31일까지 7일간 전시장 방문 고객들에게 다양한 연말선물을 제공하는 등 ‘굿바이 2020’ 특별 프로모션을 실시한다고 24일 밝혔다.우선 이번 프로모션 기간 중 영업점을 방문하는 고객 모두에게 최고급 드립커피를 선물한다. 이와 함께 방문고객들 가운데 선착순 1000명에게는 케이크를 증정하는 이벤트도 함께 진행한다.또한 해당 기간에 르노삼성 자동차를 구매한 모든 고객들에게는 10만원 상당의 이마트 상품권을 증정한다. 오는 31일까지 NEW QM6와 THE NEW SM6, XM3 등 르노삼성 대표차종을 계약한 후 응모권을 제출하면 된다.김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 “모두가 힘든 시간을 보내며 지치고 힘들었던 올 한 해, 조금이나마 위로가 되길 바라며 이번 이벤트를 마련했다”며 ”르노삼성이 준비한 따뜻한 선물과 함께 행복한 연말 보내시기를 바란다“고 말했다.한편 르노삼성자동차는 특별할인 등 다양한 혜택을 담은 신차 구매 프로모션을 12월 한 달간 실시하고 있다. New QM6, The New SM6, XM3, 르노 캡처를 구매하는 소상공인에게는 15만원의 특별 할인 혜택이 추가로 제공된다.New QM6 GDe 구매 고객에게는 최대 120만원 상당의 구입비, LPe 구매 고객에게는 최대 70만원 상당의 구입비가 추가로 지원된다. 프리미엄 중형 세단 The New SM6 LPe 구매 고객에게는 최대 100만원 상당의 구입비 지원에 더해 저금리 할부 혜택을 제공한다. The New SM6 TCe 구매 고객에게는 최대 50만원 상당의 구입비 지원 혜택과 저금리 할부 혜택을 지원한다.또한, XM3 TCe 구매 고객은 무상 보증연장(5년/10만km)과 30만원 상당의 구입비 지원 또는 60만원 상당의 구입비 지원 혜택 중 하나를 선택할 수 있고, GTe 구매 고객은 30만원 상당의 구입비 지원 혜택을 누릴 수 있다.르노 마스터 버스 15인승 구매 고객은 송구(Bye Old)영신(Buy Master) 프로모션을 통해 최대 150만원 현금 할인 또는 50만원 현금 할인 및 200만원 상당의 용품 구입비 지원 혜택 중 하나를 선택할 수 있다.