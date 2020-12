이하린 기자

[데일리한국 이하린 기자] 경동나비엔은 언택트 시대에 발맞춰 인공지능(AI)을 활용한 구매 상담, 자가 진단 및 AS 접수 서비스를 시작한다고 23일 밝혔다.경동나비엔은 공식 온라인 쇼핑몰 '나비엔하우스'를 통해 원스톱 '나비엔 AI 서비스'를 제공할 계획이다.경동나비엔의 AI 기술과 빅데이터를 기반으로 실현되는 나비엔 AI 서비스는 실시간 온택트 방식으로 고객 편의성을 증대시키는 동시에 서비스 시간, 비용도 절약해 경제적이다.나비엔 AI 서비스의 주요 기능 중 하나는 보일러 구매 상담 서비스다. 현재 사용 중인 경동나비엔 보일러의 명판, 실내 온도 조절기, 보일러 설치 환경 사진을 업로드하면 AI가 기존 보일러 정보를 분석해 보일러 설치 환경과 용량 등에 맞춰 새로운 보일러 모델을 추천한다.또한 보일러 구매 및 설치 예상 금액을 제시하고 가까운 공식 대리점을 연결해 고객의 보일러 구매를 쉽고 빠르게 도와준다.아울러 나비엔 AI 서비스를 활용할 경우 제품 에러코드를 인식해 자가 진단 방법을 안내받을 뿐만 아니라 AS 접수도 간편하게 할 수 있다.특히 나비엔 AI 서비스에 업로드한 모든 사진은 가까운 공식 대리점과 AS 엔지니어에게 공유 되기 때문에 보다 원활하게 서비스를 받을 수 있다.김시환 경동나비엔 마케팅 본부장은 "나비엔 AI 서비스를 통해 우수한 서비스 품질로 고객 만족도를 더욱 향상시킬 것"이라고 밝혔다.