김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 대웅제약과 메디톡스의 국제무역위원회(ITC) 소송이 일단락 됐다. 그러나 국내 소송이 여전히 진행 중이기 때문에 두 업체 모두 아직은 안심할 수 없는 상황이다.미국 ITC는 16일(현지시간) 대웅제약 보툴리눔 톡신 제제 나보타(미국명 주보)가 관세법 제337조를 위반했다고 판단한 뒤 ‘21개월 미국 내 수입 금지’ 명령을 내렸다.ITC는 메디톡스의 보툴리눔 톡신 균주 홀A하이퍼(Hall A Hyper) 도용과 관련해서는 별도의 판결을 내리지 않았다. 메디톡스의 제조기술을 대웅제약이 도용했는가에 대해서만 검토를 거쳐 최종적으로 메디톡스의 손을 들어줬다.메디톡스는 “균주와 관련해서는 ITC가 규제 사항에 해당하지 않는다고 밝힌 것으로 결과적으로는 대웅제약이 균주와 제조기술을 도용한 것으로 최종 확인됐다”며 “대웅제약은 법적 책임은 물론이며 오랜 기간 여러 규제 당국과 고객에게 저지른 허위 주장에 대한 도의적 책임 져야한다”고 말했다.이와 관련해 대웅제약은 소송의 근본적인 문제였던 균주와 그 출처가 ‘영업비밀’이 아닌 것으로 최종 결론 내려졌기 때문에 더 이상 문제될 것이 없다고 주장했다.아울러 대웅제약은 ITC의 21개월 수입 금지명령에 대해 집행정지 가처분을 신청하고 대통령 거부권 행사 및 미국 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit) 항소에 나선다는 입장을 밝혔다.대웅제약 관계자는 “영업비밀 침해 없이 나보타를 자체 개발했음이 명백하므로 현재 진행 중인 분쟁에서 모든 법적 절차를 동원해 끝까지 싸워 진실을 밝혀낼 것”이라고 전했다.실제로 일각에서는 대웅제약이 예비판결에서 받은 ‘10년 수입 금지’를 21개월로 줄인 것으로 두고 ‘절반의 승리’를 거뒀다는 평가도 나온다.메디톡스는 대웅제약의 도용 행위가 명백히 입증됐다고 강조하고 있다. 대웅제약은 ITC 소송에서 ‘절반의 승리’를 거뒀다고 하지만 아직까지 국내 소송이 남아 있어 안심하기엔 이르다.메디톡스는 2019년 ITC에 제소하기 3년 전인 2016년 10월 서울중앙지법에 대웅제약을 상대로 민사 소송을 제기한 바 있다. 해당 민사 소송에서도 대웅제약과 메디톡스는 한 치 양보 없는 공방을 펼쳤다.3년이 넘는 기간 동안 양 측은 수많은 변론기일을 가졌지만 결론이 나오지 못했다.이에 법원은 ITC의 결과를 기다리기로 했고 이번에 나온 ITC의 판결과 관련 자료들이 국내 법원으로 모두 넘어오면서, 국내 소송전에도 가속도가 붙을 것으로 예상된다.다만 ITC의 결과가 국내 소송에서도 그대로 이어질 지는 미지수다. ITC는 미국 내 산업을 보호하기 위한 기관이기 때문에 법적 문제를 다루는 국내 재판과는 차이가 있기 때문이다.대웅제약 관계자는 “ITC 자료가 국내 법원으로 모두 넘어왔다고 하는데 메디톡스가 ITC에 제출한 자료 중 문제가 되는 자료가 있는 것으로 안다”며 “자료가 공개되면 오히려 대웅제약에 더 유리할 가능성이 있다”고 설명했다.메디톡스 관계자는 “질병관리청에서도 보툴리눔 균주를 보유한 국내 업체 약 20곳에 대한 조사를 나섰는데 ITC 결과가 이런 모든 것에 영향을 미칠 것”이라고 말했다.