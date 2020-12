주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] 현대자동차의 유럽전략형 고성능 모델인 i30N이 독일 내 최고의 스포츠카를 가리는 ‘2020 아우토빌트 스포츠카 어워드’에서 ‘준중형 및 소형 자동차’부문의 ‘수입차’ 항목 정상에 이름을 올렸다.현대자동차가 9일(현지시각) 독일 자동차 전문지 아우토빌트 독자들이 뽑은 ‘올해의 스포츠카’에 선정됐다고 밝혔다.아우토빌트 스포츠카 어워드는 독일 유력 자동차 전문지 아우토빌트의 자매지이자 스포츠카 및 고성능차량을 전문적으로 다루는 ‘아우토빌트 스포츠카’가 주최하는 상으로, 다섯 가지 차급에서 세부 부문별 올해의 스포츠카를 선정한다.다섯 가지 차급은 △준중형 및 소형 자동차를 포함해 △세단 및 왜건(Sedan and Station Wagons) △스포츠카 및 로드스터(Sports Cars and Roadsters) △슈퍼카(Super Sports Cars) △밴 및 SUV(vans and SUV)으로 구성 돼있다.현대차는 지난 2018년(i30 N)과 2019년(i30 Fastback N)에도 ‘아우토빌트 올해의 스포츠카’에 선정된 바 있다. 이번 현대차 i30N가 3년 연속으로 권위있는 상을 수상한 결과를 볼 때 유럽시장에서 고성능 N의 성능과 인기를 입증한다.i30N은 11대의 경쟁모델 중 9.6%의 표를 얻어 해당 부문 1위에 올랐으며, 이 결과는 전체 모델 중 3위에 해당하는 결과다.현대차 측은 “i30N은 2017년 출시된 현대차 최초의 고성능 양산차로 지금까지 유럽에서 2만7200대 이상이 판매됐다”며 “21년 상반기 중 출력을 280ps까지 증대하고 안전·편의사양을 강화한 상품성개선 모델을 유럽시장에 출시할 계획”이라고 전했다.한편 i30 N은 지난달 또다른 독일 자동차 전문지인 ‘슈포트 아우토’(Sport Auto)가 주최한 ‘슈포트 아우토 어워드 2020’에서 3만5000유로 이하 준중형 수입차 부문에서 19년에 이어 2년 연속으로 1위에 선정된 바 있다.