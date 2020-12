SK이노베이션 기업PR 캠페인 '유쾌한 슈퍼보드 친환경 여행' 호평

신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] SK이노베이션은 자사 기업PR 캠페인 'It's time to Act, 2020 날아라 친환경 슈퍼보드 편' 영상이 지난 2일 유튜브 코리아가 발행한 뉴스레터에서 '브랜드 호감도를 높여주는 기업PR 캠페인'으로 선정됐다고 8일 밝혔다.유튜브 코리아는 최근 자체 뉴스레터를 통해 SK이노베이션의 날아라 친환경 슈퍼보드 캠페인이 "코로나19로 지쳐 있는 이들에게 즐거운 레트로 감성을 선사하며 기업의 가치를 좀 더 재미있고 따뜻한 방식으로 전달해 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있다"고 평가했다.날아라 친환경 슈퍼보드 편은 회사의 성장 비전인 '그린밸런스 2030' 및 브랜드 슬로건 'Hi !nnovation'에 담긴 친환경 사업의 실체와 강력한 실행 의지를 1990년대 초반 선풍적인 인기를 끌었던 TV만화 '날아라 슈퍼보드'를 통해 유쾌하게 풀어 지난 10월부터 유투브 등을 통해 공개됐다.또한 기성 세대들에게는 향수를, 젊은 세대들에게는 신선함을 줄 수 있는 날아라 슈퍼보드의 캐릭터와 주제가를 통해 SK이노베이션의 친환경 사업을 보다 쉽고 재미있게 설명했다.실제로 이 영상을 시청한 소비자들은 "옛날 생각이 나면서 마음이 따뜻해졌다", "영상을 통해 오랜만에 웃을 수 있었고 위로 받았다", "요즘 코로나19 때문에 우울한데 밝고 경쾌한 느낌이 나서 좋다" 등의 댓글을 게재하며 큰 호응을 보였다.SK이노베이션의 이번 기업PR 캠페인 영상은 국내 최대 광고 포털사이트인 TVCF가 소비자들의 평가를 종합해 선정하는 '컨슈머 보이스(Consumer Voice)'에서도 1위를 차지했다. 컨슈머 보이스는 영상을 시청한 소비자들이 호감도, 만족도를 비롯한 13가지 항목을 직접 평가해 선정된다.평가에 참여한 소비자들은 "감성적이면서 레트로하게 만들어진 것이 마음에 든다", "신선함과 친근함을 모두 잡은 점이 인상깊다" 등 일반적인 기업PR 캠페인 영상을 넘어 즐거움까지 더해준 영상이라고 입을 모았다.이 밖에도 SK이노베이션 기업PR 캠페인은 청소년·대학생이 뽑은 BEST를 비롯해 시선을 끄는 CF, 신선한 CF, 친근한 CF, BGM 선정이 좋은 CF 등에서 1위에 선정되며 다관왕을 차지했다. 또한 지난 10월에 공개된 영상이지만 최근 7일간 실시간 BEST에서도 상위를 차지하며 계속되는 인기를 증명했다.임수길 SK이노베이션 벨류 크리에이션 센터장은 "SK이노베이션의 이번 기업PR 캠페인은 ESG 경영을 달성하기 위한 전사의 경영전략인 그린밸런스2030을 코로나 블루를 해소하는 코드를 통해 어려운 시기의 국민들에게 밝은 에너지와 힘을 주기 위해 기획된 것"이라며 "앞으로도 SK이노베이션의 ESG 경영활동은 새로운 가치를 제공할 것"이라고 말했다.