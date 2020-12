신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] 동국제강은 국제 영상 어워드인 '칸 기업 미디어 & TV 어워드'에서 은상을 수상했다고 7일 밝혔다.지난 7월 창립기념일을 맞이해 동국제강이 제작한 동영상 '코로나19를 넘어서는 동국제강의 야간현장'의 영어 버전인 '"How are you?" in covid-19 pandemic'이 칸 기업 미디어 & TV 어워드의 '내부 커뮤니케이션' 부문 은상을 수상했다.해당 영상은 지난 5월부터 6월까지 24시간 가동되는 동국제강 전 사업장의 야간 조업현장을 담은 동영상이다.회사 창립 이후 66년간 임직원 모두의 지혜를 모아 다수의 위기를 극복해 왔듯이, 코로나19 확산이라는 현재의 위기 또한 구성원 모두가 각자의 자리에서 최선을 다한다면 이겨낼 수 있다는 메시지가 담겼다.칸 기업 미디어 & TV 어워드는 올해 11회차를 맞은 국제 영상 어워드로, 기업 영상, 다큐멘터리 등 세분화된 카테고리별로 금상, 은상을 수여하고 있다.이번에 동국제강이 수상한 분야는 '기업 영상' 카테고리 내의 내부 커뮤니케이션 부문으로, 올해 한국에서 본 어워드를 수상한 참가자는 동국제강이 유일하다.