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◇ SK주식회사/신규 선임(11명)

권형균 수소사업추진단 임원 겸 Green 투자센터 임원

박동주 M&A지원실장

박용우 Bio 투자센터 임원

최동욱 첨단소재 투자센터 임원

최종길 Bio 투자센터 임원

김진희 Hi-Tech Digital1그룹장

박 준 플랫폼개발그룹장

서화성 행복추진담당

여상훈 Digital Process혁신담당

이금주 CV Digital그룹장

이석진 플랫폼GTM그룹장

◇ SK바이오팜/신규 선임(4명)

남완호 기업문화본부장

신해인 사업개발본부장

허 준 전략본부장

황선관 R&D혁신본부장

◇ SK이노베이션/신규 선임(5명)

김경준 E&P Portfolio혁신실장

김대구 법무실장

박기수 Cell개발2실장

정인남 Battery기업문화실장

최성국 Battery운영최적화실장

◇ SK에너지/신규 선임(3명)

최창효 석유2공장장

황선기 Reliability실장

황선재 계기·전기실장

◇ SK종합화학/신규 선임(3명)

김건용 Polymer공장장

김승균 Olefin공장장

여종호 Green Biz추진 Group 임원

◇ SK루브리컨츠/신규 선임(1명)

이상민 Green성장 Project Group 임원

◇ SK아이이테크놀로지/신규 선임(3명)

오택승 경영지원실장

유영갑 소재생산기술실장

이종섭 LiBS사업부장

◇ SK텔레콤/신규 선임(10명)

권영상 정책협력실장

김병무 SK인포섹 성장사업본부장

김태완 전략제휴담당

박승진 SK브로드밴드 서비스혁신그룹장

안정은 11번가 Portal기획그룹장

이관우 Cloud Application그룹장

이규식 Competency그룹장

이재환 T map Mobility Co. Mobility전략그룹장

최소정 구독미디어담당

홍승태 RPA추진담당

◇ SK하이닉스/부회장 승진(1명)

박정호

신규 선임(21명)

△김동규 △김만섭 △김운용 △김준한 △박병채 △박철범 △송창석 △양형모 △오태경 △이상엽 △이웅선 △이정석 △이창수 △이태학 △이홍덕 △장지은 △정창교 △최상훈 △최진우 △한상신 △허 황

◇ SK E&S

부회장 승진(1명)

유정준

사장 승진(1명)

추형욱

신규 선임(6명)

김경태 E-TF 사업담당

류성선 나래ES(O&M) 대표

박재덕 Renewables Group장

윤정원 R-Project Group장

이재원 전력사업운영본부장

장재원 인재육성본부장

◇ SKC/신규 선임(6명)

김선혁 BM혁신추진실장

박인국 SKC Jiangsu 대표

박진우 재무지원실장

김기태 SK넥실리스 사업지원실장

이현우 SK넥실리스 Global증설추진실장

김원희 SK picglobal 사업지원실장

◇ SK네트웍스/신규 선임(3명)

김진식 SK렌터카 EV사업부장

이원희 SK매직 상품전략실장

정우선 기획실장

◇ SK실트론/신규 선임(6명)

김경수 영업1실장

백기형 경영기획실장

송영민 EPI기술실장

오세열 Wafering개발실장

이재용 행복전략실장

최일수 Growing개발실장

◇ SK건설/신규 선임(9명)

고상현 전략기획그룹장

권지훈 에코인프라프로젝트 PD

김대성 에코엔지니어링 솔루션스그룹장

류성필 에코비즈니스이노베이션그룹장

오동호 반도체사업그룹장

이주형 행복디자인그룹장

임인묵 수소사업추진단 Tech그룹장

장효식 에코인프라OXG장

한영호 HR그룹장

◇ SK머티리얼즈/신규 선임(4명)

박종복 SHE경영실장

이강윤 경영지원실장

장문혁 재무관리실장

최영상 SK에어가스 Project&기술실장

◇ SK디스커버리/신규 선임(1명)

남기중 경영지원실장

◇ SK케미칼/신규 선임(1명)

김응수 Copolyester사업부장

◇ SK가스/신규 선임(2명)

백흠정 터미널사업담당

한명섭 TSP담당

◇ SUPEX추구협의회/신규 선임(3명)

권혜조 신규사업팀 임원

김지훈 미래사업팀 임원

정윤식 전략지원팀 임원

◇ mySUNI

사장 승진(1명)

염용섭 SK경영경제연구소장 겸 mySUNI CIO

신규 선임(1명)

김정태 SK아카데미 러닝Center장 겸 리더십 College 리더

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입력시간 : 2020/12/03 14:08:11 수정시간 : 2020/12/03 14:08:11
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