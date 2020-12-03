◇ SK주식회사/신규 선임(11명)
권형균 수소사업추진단 임원 겸 Green 투자센터 임원
박동주 M&A지원실장
박용우 Bio 투자센터 임원
최동욱 첨단소재 투자센터 임원
최종길 Bio 투자센터 임원
김진희 Hi-Tech Digital1그룹장
박 준 플랫폼개발그룹장
서화성 행복추진담당
여상훈 Digital Process혁신담당
이금주 CV Digital그룹장
이석진 플랫폼GTM그룹장◇ SK바이오팜/신규 선임(4명)
남완호 기업문화본부장
신해인 사업개발본부장
허 준 전략본부장
황선관 R&D혁신본부장◇ SK이노베이션/신규 선임(5명)
김경준 E&P Portfolio혁신실장
김대구 법무실장
박기수 Cell개발2실장
정인남 Battery기업문화실장
최성국 Battery운영최적화실장◇ SK에너지/신규 선임(3명)
최창효 석유2공장장
황선기 Reliability실장
황선재 계기·전기실장◇ SK종합화학/신규 선임(3명)
김건용 Polymer공장장
김승균 Olefin공장장
여종호 Green Biz추진 Group 임원◇ SK루브리컨츠/신규 선임(1명)
이상민 Green성장 Project Group 임원◇ SK아이이테크놀로지/신규 선임(3명)
오택승 경영지원실장
유영갑 소재생산기술실장
이종섭 LiBS사업부장◇ SK텔레콤/신규 선임(10명)
권영상 정책협력실장
김병무 SK인포섹 성장사업본부장
김태완 전략제휴담당
박승진 SK브로드밴드 서비스혁신그룹장
안정은 11번가 Portal기획그룹장
이관우 Cloud Application그룹장
이규식 Competency그룹장
이재환 T map Mobility Co. Mobility전략그룹장
최소정 구독미디어담당
홍승태 RPA추진담당◇ SK하이닉스/부회장 승진(1명)
박정호신규 선임(21명)
△김동규 △김만섭 △김운용 △김준한 △박병채 △박철범 △송창석 △양형모 △오태경 △이상엽 △이웅선 △이정석 △이창수 △이태학 △이홍덕 △장지은 △정창교 △최상훈 △최진우 △한상신 △허 황◇ SK E&S
부회장 승진(1명)
유정준사장 승진(1명)
추형욱신규 선임(6명)
김경태 E-TF 사업담당
류성선 나래ES(O&M) 대표
박재덕 Renewables Group장
윤정원 R-Project Group장
이재원 전력사업운영본부장
장재원 인재육성본부장◇ SKC/신규 선임(6명)
김선혁 BM혁신추진실장
박인국 SKC Jiangsu 대표
박진우 재무지원실장
김기태 SK넥실리스 사업지원실장
이현우 SK넥실리스 Global증설추진실장
김원희 SK picglobal 사업지원실장◇ SK네트웍스/신규 선임(3명)
김진식 SK렌터카 EV사업부장
이원희 SK매직 상품전략실장
정우선 기획실장◇ SK실트론/신규 선임(6명)
김경수 영업1실장
백기형 경영기획실장
송영민 EPI기술실장
오세열 Wafering개발실장
이재용 행복전략실장
최일수 Growing개발실장◇ SK건설/신규 선임(9명)
고상현 전략기획그룹장
권지훈 에코인프라프로젝트 PD
김대성 에코엔지니어링 솔루션스그룹장
류성필 에코비즈니스이노베이션그룹장
오동호 반도체사업그룹장
이주형 행복디자인그룹장
임인묵 수소사업추진단 Tech그룹장
장효식 에코인프라OXG장
한영호 HR그룹장◇ SK머티리얼즈/신규 선임(4명)
박종복 SHE경영실장
이강윤 경영지원실장
장문혁 재무관리실장
최영상 SK에어가스 Project&기술실장◇ SK디스커버리/신규 선임(1명)
남기중 경영지원실장◇ SK케미칼/신규 선임(1명)
김응수 Copolyester사업부장◇ SK가스/신규 선임(2명)
백흠정 터미널사업담당
한명섭 TSP담당◇ SUPEX추구협의회/신규 선임(3명)
권혜조 신규사업팀 임원
김지훈 미래사업팀 임원
정윤식 전략지원팀 임원◇ mySUNI
사장 승진(1명)
염용섭 SK경영경제연구소장 겸 mySUNI CIO신규 선임(1명)
김정태 SK아카데미 러닝Center장 겸 리더십 College 리더
장정우 기자