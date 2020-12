주요 차종 차량 가의 최대 10% 지원 및 5년 혹은 10만km 무상 보증 서비스 제공

박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 쉐보레는 12월 한 달간 ‘소중한 당신과 함께, 쉐보레’ 프로모션을 통해 전달 이어 연중 최대 규모의 혜택을 제공한다고 1일 밝혔다.이달 쉐보레는 말리부, 트랙스, 이쿼녹스 대상으로 차량 가격의 최대 10%를 지원한다. 단 할부와 현금 지원이 결합된 콤보 할부 이용 시 혜택을 받을 수 있다. 또 5년 혹은 10만 km 무상 보증 서비스를 제공, 올해 최고 수준의 혜택을 제공한다.해당 차량 구매 고객은 선수금과 이자가 전혀 없는 더블 제로 48개월 무이자 할부 또는 1%의 낮은 이율로 72개월까지 이용 가능한 장기 할부 프로그램 중 선택할 수 있다.5년 혹은 10만 km 무상 보증 서비스는 트레일블레이저와 트래버스 구매 고객에게까지 확대 적용된다. 트래버스 구매 고객에게는 콤보 할부 이용 시 200만원의 현금도 함께 지원된다.쉐보레는 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 고객만족도(KCS) 조사 경형 승용차 부문 6년 연속 1위를 기념한 혜택도 마련했다. 스파크 구매 고객에겐 LT, Premier 트림을 기준으로 콤보 할부 선택 시 120만원의 현금 지원 또는 선수금과 이자가 전혀 없는 더블제로 60개월 무이자 할부 혜택을 제공한다.이용태 한국지엠 국내영업본부 전무는 “연말을 맞아 올 한 해 쉐보레 브랜드와 제품을 향한 국내 고객들의 성원에 보답하고자 파격적인 연말 프로모션을 준비했다”며 “지난달에 이어 이달에도 역대 최고 수준의 혜택을 제공하는 만큼, 고객들이 쉐보레 제품을 부담없이 구매할 수 있기를 바란다”고 말했다.쉐보레는 주요 판매 차종을 대상으로 7년 이상 된 노후차 보유 고객에게 최대 30만원을 추가로 지원한다. 또 내년 1분기 생산 종료를 앞둔 다마스와 라보를 콤보 할부로 구매 시 20만원의 현금 혜택 및 최대 72개월 장기 할부 프로그램을 제공하는 한편, 2.9%~3.9% 저금리 할부 프로그램을 마련했다.이밖에도 사업자 혹은 화물운송종사 자격증을 보유하고 있는 고객에게는 20만원의 추가 혜택을 제공하며, 다마스 및 라보 특정 재고 각각 200대에 한정해 20만원의 추가 유류비가 지원된다. 기존 쉐보레 차량 오너에게 제공되는 재구매 혜택을 더하면 최대 70만원의 혜택이 가능하다.한편 쉐보레는 ‘소중한 당신과 함께, 쉐보레 Thank You for Your Love’ 이벤트를 이달 말까지 진행한다. 이번 이벤트는 온라인과 오프라인을 통해 동시에 진행되며, 참여를 원하는 고객은 쉐보레 홈페이지를 방문해 퀴즈를 풀고 응모하거나, 쉐보레 전시장을 방문해 전시 차량에 숨겨진 QR코드를 스캔해 퀴즈를 풀고 응모할 수 있다.쉐보레는 응모 고객 중 추첨을 통해 쉐보레 차량 시승권과 100만원 상당의 국민관광상품권, 마샬 스탠모어2 블루투스 스피커, 와인 세트 등 푸짐한 경품을 제공할 예정이다. 전시장 방문 고객에겐 다양한 경품이 표기된 스크래치 카드를 제공하며, 이를 통해 4륜 폴딩 카트와 크리스마스 법랑컵, 향균 마스크 등을 제공하는 즉석 경품 뽑기 이벤트 참여 기회를 제공한다.