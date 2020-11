주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] 쉐보레가 연말을 맞아 변함 없는 성원을 보내준 고객들에게 보답하는 의미로 홈페이지 및 전국 쉐보레 전시장에서 ‘소중한 당신과 함께, 쉐보레 Thank You for Your Love’ 이벤트를 진행한다.쉐보레 연말 고객 감사 이벤트는 23일부터 12월31일까지 6주간 온·오프라인으로 동시 진행되며, 만 21세 이상의 운전면허 소지자는 누구든지 참여 가능하다.행사 참여를 원하는 고객은 쉐보레 홈페이지 혹은 쉐보레 전시장에 방문해 쉐보레 인기 RV라인업인 ‘트트콜(트레일블레이저, 트래버스, 콜로라도)’과 관련된 퀴즈를 풀면 자동으로 응모된다. 전시장 방문 고객의 경우 트레일블레이저, 콜로라도, 트래버스 등 전시 차량에 숨겨진 QR코드를 스캔하면 관련 퀴즈 웹페이지로 연결되며, 모바일로 손쉽게 온라인 퀴즈에 응모할 수 있다.올해 마지막 이벤트인만큼 경품도 푸짐하게 준비했다. 응모 고객 중 추첨을 통해 선정된 1등(6명)에게는 쉐보레 차량 4박5일 시승권과 국민관광상품권 100만원권을, 2등(12명)에게는 마샬 스탠모어2 블루투스 스피커를, 3등(18명)에게는 30만원 상당의 와인 세트를, 행운상(60명)으로 선정된 고객들에겐 투썸플레이스 케이크 모바일 쿠폰을 각각 증정한다.전시장 방문 고객을 위한 특별 이벤트도 별도로 진행된다. 전시장에 직접 방문해 이번 이벤트에 응모한 고객에게는 다양한 경품이 표기된 스크래치 카드를 제공하며, 4륜 폴딩 카트 및 쉐보레 빈티지 스티커 1매, 크리스마스 법랑컵, 향균마스크세트 등이 마련된 즉석 경품 뽑기 이벤트에 참여할 수 있다. 뿐만 아니라, 전시장 방문 고객 선착순 5000명에게는 GS25 모바일 상품권(3000원)을 제공한다.쉐보레 RV 3총사 중 가장 체급이 작은 막내 트레일블레이저는 3가지 외관 디자인, 넓은 실내 공간, 정통 SUV 다운 주행 성능 등으로 특히 2-30대 젊은 고객들의 사랑을 받고 있는 쉐보레의 대표 SUV이다. 트래버스는 5200mm 전장으로 국내에서 가장 큰 차체와 651L의 넉넉한 적재공간을 자랑하며 차박과 캠핑에 최적화된 대형 SUV이다. 올 9월 부분 변경을 거친 리얼 뉴 콜로라도는 정통 아메리칸 픽업 트럭으로서 국내 픽업 트럭 시장을 개척한 모델로 평가 받고 있다.