T커머스 업계 최초로 취급고 1조원 달성

윤석암 "디지털 양방향 서비스의 장 열겠다"

이하린 기자

[데일리한국 이하린 기자] "SK스토아 ON Vision의 데이터 분석을 통해 새로운 디지털 양방향 서비스의 장을 열겠습니다."윤석암 SK스토아 대표는 지난 18일 서울 마포구 SK스토아 본사에서 열린 'SK스토아 온 비전' 출시 간담회에서 이같이 말했다.윤 대표는 "데이터를 기반으로 하는 SK스토아 ON Vision은 TV 데이터 플랫폼의 시장성을 인정받는 계기가 될 것"이라며 "이제 TV에서도 추천, 개인화 큐레이션, 타깃 마케팅 등이 가능해졌다"고 강조했다.SK스토아가 이날 공개한 SK스토아 ON Vision은 '방송 연출과 판매의 관계', '편성과 상품의 관계', '시청과 외부요인(날씨, 시청자 수)의 관계' 등을 계량화하고 이를 활용할 수 있는 방송 분석 프로그램이다.그간 방송 연출과 시청, 실적 간의 관계를 알고자 했던 제작진의 궁금증을 한 번에 해결할 수 있을 것으로 기대된다.SK스토아 ON Vision은 양방향 데이터 방송의 장점을 최대한 활용했다. 방송 중 발생하는 시청 데이터를 콜 데이터, 주문 데이터와 결합해 경험과 직관에 의존해오던 방송 연출, 시청, 그리고 실적의 상관 관계를 객관적 지표로 파악할 수 있다.SK스토아 ON Vision에서 활용하는 시청 데이터는 SK스토아 ON이 송출되는 전국 2300만 가구(시청 가구 수 기준)의 전수 데이터를 기반으로 하기 때문에 표본을 뽑아 산출하는 기존 시청률(시청 데이터) 조사 방식보다 훨씬 정확하다.데이터의 확장이 가능해 보다 입체적이고 정교한 분석도 할 수 있다. 프로그램별로 분당·실시간 시청 수가 어떻게 되는지, 가구 당 시청 시간이 얼마나 되는지, 시청 수 대비 구매 전환율은 어떻게 되는지부터 방송별 순위, 동일 방송의 일자별 비교 등도 가능하다.SK스토아 ON Vision에서는 시청 데이터와 방송 장면을 연동해 방송 효과를 측정할 수도 있다. 홈쇼핑 역사상 가장 풀기 어려운 숙제라고 일컬어지던 방송 연출과 편성, 외부 요인과 판매의 상관 관계를 데이터로 풀 수 있는 길이 열린 것이다.방송 장면과 동시 시청 수, 주문액을 분 단위로 비교할 수 있으며, 이를 그래프로 보여주기 때문에 쇼호스트가 어떤 멘트를 할 때 주문이 높아지는지, 어떤 장면에서 시청 시간이 길어지는지 등 장면에 따른 객관적 분석도 가능하다.SK스토아는 SK스토아 ON Vision이 홈쇼핑업계의 게임체인저가 될 수 있을 것으로 기대한다. 더 나아가 유통업계의 판도도 바꿀 수 있다고 보고 SK스토아 ON 자체 경쟁력 강화에도 속도를 내고 있다.지난해 3월 말 론칭한 SK스토아 ON은 1년 만에 302%(전년 10월 동월 대비) 이상 매출 신장을 거뒀다. 지난 달에는 SK스토아 ON 하루 리모컨 주문액이 3억원을 달성했다.일평균 취급고 역시 전년 10월 동월 대비 394% 성장하는 등 꾸준히 최초 기록을 경신해가고 있다. SK스토아ON을 통해 상품 방송(VOD)을 쇼핑하듯 골라보고 구입하는 시청 수도 324% 증가해 이상 증가해 지속적인 매출 성장으로 이어지고 있다.한편 SK스토아는 지난달 말 T커머스업계 최초로 취급고 1조원을 달성했다. T커머스라는 틀을 깨고 디지털 딥체인지를 현실화한 결과다.