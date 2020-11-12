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  • GS 로고. 사진=GS 제공
< GS에너지 >

◇부사장 신규영입

△김성원(金成元) 에너지자원사업본부장

◇상무 신규선임

△유정우(劉正佑) 재무부문장

< GS칼텍스 >

◇부사장 승진

△유재영(劉載英) 재무실장

◇전무 승진

△최병민(崔炳旻) GS에코메탈 대표 兼 이노폴리텍 대표

△허철홍(許哲烘) Marketing부문장

◇상무 신규선임

△서영관(徐永官) 윤활유SCM부문장

△진기섭(陳基燮) 정비부문장

△심대용(沈大用) 경질제품부문장

△허주홍(許周烘) 생산DX부문장

< GS리테일 >

◇부사장 승진

△오진석(吳鎭錫) 전략부문장

◇상무 신규선임

△허치홍(許致烘) 편의점5부문장

△차은철(車垠徹) M4운영부문장

< GS홈쇼핑 >

◇전무 신규영입

△박솔잎(朴솔잎) 경영전략본부장

◇상무 신규선임

△박우현(朴祐顯) 마케팅사업부장

△박민수(朴民洙) 경영지원부문장

< GS글로벌 >

◇상무 신규선임

△김동석(金東石) 자원사업부장

< GS엔텍 >

◇대표이사 부사장 승진

△도정해(都廷海) (現 운영총괄(COO) 전무)

< GS건설 >

◇부사장 신규영입

△신상철(申尙澈) 신사업지원그룹장

◇전무 승진

△이규복(李圭馥) 건축수행본부장

△김영욱(金永昱) 베트남신사업그룹장

△김영신(金煐新) 플랜트E&I설계담당 兼 로그하우스담당

△유현종(劉鉉鍾) 주택영업·개발사업그룹장

◇상무 신규선임

△최승현(崔承賢) 신사업1팀장

△양동완(梁銅完) 인프라국내개발1담당

△이상규(李相奎) 홍보담당

△이근규(李根圭) 건축영업담당

△김진걸(金鎭傑) MFC Project / EM

△이태승(李泰承) 건축수행기획·CS담당

△구본삼(具本三) 환경사업담당

< GS스포츠 >

◇대표이사

△여은주(余殷柱) 부사장 (兼 ㈜GS 홍보담당)

기자소개 신지하 기자 다른기사보기
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입력시간 : 2020/11/12 15:21:11 수정시간 : 2020/11/12 15:21:11
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