◇부사장 신규영입
△김성원(金成元) 에너지자원사업본부장
◇상무 신규선임
△유정우(劉正佑) 재무부문장
< GS칼텍스 >
◇부사장 승진
△유재영(劉載英) 재무실장
◇전무 승진
△최병민(崔炳旻) GS에코메탈 대표 兼 이노폴리텍 대표
△허철홍(許哲烘) Marketing부문장
◇상무 신규선임
△서영관(徐永官) 윤활유SCM부문장
△진기섭(陳基燮) 정비부문장
△심대용(沈大用) 경질제품부문장
△허주홍(許周烘) 생산DX부문장
< GS리테일 >
◇부사장 승진
△오진석(吳鎭錫) 전략부문장
◇상무 신규선임
△허치홍(許致烘) 편의점5부문장
△차은철(車垠徹) M4운영부문장
< GS홈쇼핑 >
◇전무 신규영입
△박솔잎(朴솔잎) 경영전략본부장
◇상무 신규선임
△박우현(朴祐顯) 마케팅사업부장
△박민수(朴民洙) 경영지원부문장
< GS글로벌 >
◇상무 신규선임
△김동석(金東石) 자원사업부장
< GS엔텍 >
◇대표이사 부사장 승진
△도정해(都廷海) (現 운영총괄(COO) 전무)
< GS건설 >
◇부사장 신규영입
△신상철(申尙澈) 신사업지원그룹장
◇전무 승진
△이규복(李圭馥) 건축수행본부장
△김영욱(金永昱) 베트남신사업그룹장
△김영신(金煐新) 플랜트E&I설계담당 兼 로그하우스담당
△유현종(劉鉉鍾) 주택영업·개발사업그룹장
◇상무 신규선임
△최승현(崔承賢) 신사업1팀장
△양동완(梁銅完) 인프라국내개발1담당
△이상규(李相奎) 홍보담당
△이근규(李根圭) 건축영업담당
△김진걸(金鎭傑) MFC Project / EM
△이태승(李泰承) 건축수행기획·CS담당
△구본삼(具本三) 환경사업담당
< GS스포츠 >
◇대표이사
△여은주(余殷柱) 부사장 (兼 ㈜GS 홍보담당)