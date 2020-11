정은미 기자

[데일리한국 정은미 기자] 신세계그룹이 ‘뿌리가 튼튼한 우리말 번역’ 프로젝트를 통해 도널드 케이건의 ‘페리클레스(도널드 케이건, 1991년 작)’을 소개한다고 12일 밝혔다.신세계의 창립기념일에 맞춰 출간되는 이번 작품은 ‘PERICLES OF ATHENS AND THE BIRTH OF DEMOCRACY’의 번역서다. 2016년 괴테의 ‘이탈리아 여행’, 2018년 보리스 존슨의 ‘처칠 팩터’에 이어 3번째로 선보이는 작품이다.뿌리가 튼튼한 우리말 번역은 신세계그룹의 대표적인 인문학 중흥사업인 ‘지식향연’의 프로젝트 중 하나다. 신세계그룹은 지난 7년간 지식향연을 통해 인문학의 가치와 중요성을 전파하고 인문학적 소양을 갖춘 인재를 육성하기 위해 노력해왔다.페리클레스는 고대 아테네 민주주의의 전성기를 불러온 페리클레스의 삶을 통찰한다. 또한, 소포클레스부터 아이스킬로스, 페이디아스까지 다양한 철학자를 통해 민주주의의 탄생과 그 의미, 현재를 고찰한다.저자인 도널드 케이건(현 예일대학교 고전학과 명예교수)은 현존하는 고대 그리스 사학자 중 가장 유명한 세계적 석학으로, 2002년에는 미 국가 인문학 훈장을 받기도 했다. 대표적인 저서로는 ‘펠로폰네소스 전쟁사 4부작’과 이를 축약한 ‘펠로폰네소스 전쟁사’ 등이 있다. 번역은 영국 워릭 대학교에서 국제 안보 석사를 마친 전문 번역가 류현이 맡았다.신세계그룹은 “그 동안 지식향연을 통해 인문학 청년인재 양성, 인문학 지식 나눔, 인문학 콘텐츠 발굴 및 전파 등 다양한 활동을 진행해왔다”며 “앞으로도 우리 시대 최고의 인문학 서적을 번역하는 일에 계속 힘써 나갈 것”이라고 말했다.한편 올해 지식향연은 사회적 분위기에 발맞춰, 대면으로 진행했던 대학교 인문학 강연과 그랜드투어는 진행하지 않고 지식향연 유튜브 채널을 통해 ‘에게해의 시대’를 주제로 한 인문학 콘텐츠를 선보일 예정이다.