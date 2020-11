신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] CJ올리브네트웍스는 자사가 운영하는 통합멤버십 CJ ONE이 10주년을 맞아 오는 30일까지 열 돌 기념 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.이번 이벤트는 CJ ONE 이용 고객의 70%가 여성, 60% 이상이 20~30대인 MZ세대(밀레니얼+Z세대)인 점에 착안해 타깃 고객들의 취향에 맞춰 기획됐다.MZ세대 트렌드 분석 서비스를 통해 올해 트렌드를 조사한 결과, MZ세대는 과거의 유행을 현대적으로 재해석한 뉴트로 감성과 개인의 취향이 반영된 한정판 굿즈를 선호하는 것으로 나타났다.이에 CJ ONE은 뉴트로 트렌드를 반영해 한정판 열 돌잔치 답례품을 준비했다. 이벤트 기간에 CJ ONE 포인트 적립 및 사용 시 추첨을 통해 △청년떡집 콜라보 돌잔치 떡세트 △송월타올 2종 세트 △한정판 CJ기프트카드 1만원권을 각각 2000명에게 주차별 경품으로 제공한다.같은 기간 2개 이상의 CJ ONE브랜드에서 포인트를 적립 또는 사용하고 경품에 응모한 고객 30명에게는 추첨을 통해 CJ ONE 캐릭터인 원스터와 대표 브랜드 로고가 새겨진 한정판 순금 한돈 돌반지를 증정할 예정이다.이외에도 이벤트 페이지에 댓글을 남긴 회원을 대상으로 추첨해 종로 북촌 소재 사진관에서 뉴트로 감성의 흑백사진을 촬영해주는 이벤트를 진행한다. 사진을 촬영하고 인스타그램에 인증사진을 업로드한 고객 중 1명에게는 CJ ONE폰(갤럭시노트20)을 추가 증정한다.CJ ONE 열 돌 기념 돌잔치 이벤트의 자세한 내용은 CJ ONE 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.CJ ONE 마케팅을 담당하는 김우상 CJ올리브네트웍스 팀장은 "지난 10년간 CJ ONE에 보내준 고객들의 사랑에 보답하고 싶어 열 돌잔치 이벤트를 준비했다"며 "향후에도 주요 고객층을 중심으로 고객 만족도를 더욱 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.