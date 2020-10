김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 메디톡스의 보툴리눔 톡신 제제 ‘메디톡신’이 국내 의사들이 가장 선호하는 브랜드로 선정됐다.메디톡스는 국내 최고 권위의 전문의 그룹 중 하나인 대한레이저피부모발학회의 학회지 ‘더 에스테틱(The Aesthetics)’ 창간호에서 미용성형 전문의가 선호하는 보툴리눔 톡신 제제로 ‘메디톡신’이 선정됐다고 7일 밝혔다.미용성형 전문의 434명의 설문조사를 바탕으로 발표된 이번 결과는 ‘보툴리눔 톡신 제제를 활용한 미용시술에서의 부작용 고찰(Analysis of side effects from cosmetic procedures with botulinum toxin)’ 논문에 포함돼 있다.해당 설문에서 메디톡신을 가장 선호한다고 대답한 응답자는 51.6%로 휴젤의 '보툴렉스’ 32.5%와 대웅제약의 '나보타' 5.8%보다 크게 높았다. 반면, 엘러간 '보톡스'를 가장 선호한다는 응답자는 4.2%에 불과했다.설문에 참여한 전문가는 일반미용의가 57.8%로 가장 높았고 성형외과 전문의 6.9%, 피부과 전문의 3.5%, 기타 31.8%로 약 70%가 미용성형 분야에 종사했다. 또한, 시술 빈도에 관한 질문에는 매일 5건 이상 시술하고 있는 의사들이 56.8%로 절반 이상을 차지했다.김형문 대한레이저피부모발학회장(메이린클리닉 원장)은 “메디톡신이 국내에서 가장 많은 임상 데이터를 갖고 있고, 오랜 기간 사용되어 왔기 때문에 안전성과 유효성이 입증됐다는 점에서 다수의 의료진이 최선호 브랜드로 선택했을 것”이라고 말했다.메디톡스 관계자는 “적응증 확대에 있어서도 지속적인 투자와 연구를 통해 올해 세계 최초로 양성교근비대증(사각턱), 국내 최초로 발한억제 관련 적응증을 확보해 시장 확대에 적극 나설 계획”이라고 말했다.한편, 메디톡스는 글로벌 바이오 기업으로 도약한다는 목표 아래 해외 시장 진출에 박차를 가하고 있다.특히, 2013년 미국 엘러간사에 기술수출한 신제형 보툴리눔 톡신 제제의 글로벌 임상 3상이 마무리되는 올해 말이나 내년 상반기에는 미국 FDA에 품목허가(BLA)를 신청할 계획이다.