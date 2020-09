크라우드소싱 방식 'for Tomorrow' 프로젝트 론칭

박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 현대자동차가 지속가능한 혁신적 미래 사회 조성을 위해 UNDP(유엔개발계획)와 손을 함께 잡았다.현대차는 UNDP와 ‘지속가능한 발전을 위한 솔루션 창출 및 현실화에 대한 업무 협약’을 체결하고 'for Tomorrow' 프로젝트를 본격 가동한다고 23일 밝혔다.for Tomorrow 프로젝트는 교통, 주거, 환경 등 오늘날 글로벌 사회가 직면한 문제를 해결하고 더 나은 내일을 만들기 위해 전세계 각계 구성원들의 집단지성을 모아 솔루션을 도출하고 이를 현실화하는 '크라우드소싱(대중들의 참여로 해결책을 얻는 방법)' 방식의 캠페인이다.현대차는 for Tomorrow 프로젝트를 통해 전세계적으로 당면한 사회 문제 해소에 나서고 지속가능 메시지를 전파해 혁신적인 미래 사회를 구현하는데 기여할 방침이다.동시에 '잘 하는' 기업을 넘어 사회적 책임을 다하고 더 나은 세상을 만드는 '선한' 기업으로 거듭나는 노력을 통해 친환경과 지속가능성에 관심이 큰 MZ세대와 공감의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다.이는 전 인류의 지속가능한 발전을 지향하는 현대자동차의 브랜드 비전 '인류를 위한 진보'를 가속화하고 더 나은 내일을 창출하는 전방위적 활동을 이어 가기 위한 차원이다.이번 업무 협약은 현대차의 브랜드 방향성이 UN이 추진하고 있는 '지속가능한 개발 목표'의 달성과 맞닿아 있다는 데서 시작됐다.UN의 '지속가능한 개발 목표'는 지속가능한 지구의 발전을 위한 국제적인 약속으로, 빈곤 퇴치, 기아 종식을 비롯해 불평등 감소, 기후변화 대응 등 2030년까지 국제사회가 함께 달성하기로 합의한 17가지 공동목표이다.UN의 산하기구인 UNDP는 세계 개발과 원조를 위해 전 세계 170개국에서 활동하고 있는 UN의 최대 개발 협력기구이다.이번 협약식은 온라인으로 진행되었으며 현대차그룹 정의선 수석부회장, UNDP 아킴 스타이너 사무총장 등 주요 관계자들이 참석했다.정의선 수석부회장은 "현대차가 UNDP와 함께 선보이는 'for Tomorrow' 프로젝트는 현대 사회가 직면한 문제를 해결하기 위한 구체적인 솔루션 모색을 목표로 한다"며 "현대차는 이번 프로젝트에서 글로벌 구성원 간의 협업과 기술적인 혁신을 통해 '인류를 위한 진보'를 지속적으로 이어 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.