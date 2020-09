박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 글로벌 광반도체 전문기업 서울반도체는 ‘2020 아우디 A4’ 헤드램프의 주간 주행등과 방향지시등에 와이캅(WICOP) Bi-color(2 in 1) LED 제품을 공급했다고 22일 밝혔다. 아우디 헤드램프에 서울반도체의 제품이 탑재되 것인 이번이 처음이다.WICOP Bi-color(2 in 1) LED는 하나의 패키지에서 백색과 황색을 동시 구현해 더 쉬운 광학설계와 슬림한 디자인, 제작비 절감에 도움을 주는 것이 특징이다. LED에는 서울반도체의 핵심 특허 기술인 와이캅(WICOP)이 적용됐다. 추가 부품을 장착하지 않고 기판에 LED를 직접 실장 하도록 설계돼 균일하고 다양한 크기의 램프 구현이 가능하다.또한 서울반도체는 이미 기존 WICOP의 슬림화 이점을 포함하는 동시에 보다 소형화된 WICOP Gen2 mini Bi-color 제품을 개발했다. WICOP Bi-color(2 in 1)는 발광 표면 간격이 좁은 곳에 빛을 내는 것에 유리하며 이러한 하나의 패키지에서 백색과 황색을 동시 구현할 수 있는 장점은 더 얇은 헤드 램프 디자인의 가능성을 열어준다.서울반도체 관계자는 “높은 휘도 및 방열 성능이 우수한 WICOP UHL(Ultra High Luminance), 자동차 헤드램프, 주간 주행등에 적합한 광원인 WICOP Gen2 제품이 잇따라 개발됨에 따라 유럽 유수의 램프 제조사들로부터 러브콜을 받고 있다”면서 “20여개의 글로벌 프로젝트를 진행 중이며 앞으로도 드라이빙 LED 기술 개발에 더욱 힘쓸 것”이라고 말했다.한편 WICOP은 세계 최초 패키지가 필요 없는 LED 기술로 열 전도율이 우수하고 경박단소한 렌즈 구성에 용이하다. 이에 차량용 조명뿐만 아니라 고휘도 TV 및 휴대폰용 LCD 백라이트, 스마트폰 카메라용 플래시, 고출력 일반 조명 등에 폭넓게 적용되고 있다.