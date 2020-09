김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 보령제약은 고혈압·이상지질혈증복합제 ‘아카브’ 출시에 맞춰 이달 15일부터 17일까지 3일간 총 3회의 ‘아카브 웹 런칭 심포지엄’을 진행했으며 성황리에 마쳤다고 21일 밝혔다.아카브는 ARB(Angiotensin ll receptor blocker, 안지오텐신 수용체 차단제)계열 고혈압치료제 ‘피마사르탄’과 스타틴(Statin) 계열 이상지질혈증치료제인 ‘아토르바스타틴’을 결합한 고정용량 복합제다.보령제약은 ‘아카브’ 발매 심포지엄 ‘아카브 웹 런칭 심포지엄’을 코로나19 확산에 따라 오프라인 방식이 아닌 ‘웨비나’를 활용한 온라인으로 개최했다.총 3회 진행된 웹 심포지엄은 ‘고혈압과 이상지질혈증 치료의 최신지견과 나아갈 방향(Future directions for treatment into LDL lowering and antihypertensive)’이라는 대주제 아래 각 세션별 주제를 정해 진행됐다.강연에서는 고혈압과 이상지질혈증을 동반한 환자에게 단일제형 복합제를 통한 가장 안전하고 효과적인 치료법과 향후 치료법의 발전방향에 대해 소개했으며 강연 후에는 실시간 질의응답이 이어졌다.‘아카브 웹 런칭 심포지움’에 좌장으로 참석한 박근태 대한개원의내과의사회 회장은 “가장 널리 쓰이고 있는 스타틴 계열 이상지질혈증 치료제인 아토르바스타틴과 강력한 혈압강하효과를 보이는 고혈압치료제 카나브의 조합을 통해 두 질병을 동시에 앓고 있는 환자들의 삶의 질이 높아질 것으로 예상한다”고 말했다.