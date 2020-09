김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] SK바이오팜이 대표품목인 뇌전증치료제 '세노바메이트' 임상을 식품의약품안전처로부터 승인 받는 등 주식시장 상장 후 본격적으로 의약품 개발에 나서는 모습이다.10일 식약처에 따르면 SK바이오팜은 뇌전증 부분 발작 치료제 ‘YKP3089’(개발명, 세노바메이트, 미국 제품명 엑스코프리)의 임상 3상을 지난 9일 승인받았다.SK바이오팜의 YKP3089 임상 3상은 부분 발작 환자를 대상으로 이뤄지며 세노바메이트 보조 요법(Adjunctive Therapy)의 유효성과 안전성을 평가하기 위한 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약 대조, 다기관 시험이다.국내 임상은 서울대학교병원에서 실시된다. 보조 요법에 대한 임상인 만큼 뇌전증 수술을 받은 환자에게 세노바메이트를 투여해 약품의 효과를 확인하는 방식으로 이뤄진다.아울러 SK바이오팜은 국내에 그치지 않고 중국과 일본에서도 동시에 임상을 추진하는 등 아시아 시장에서 한 번에 임상을 실시한다는 계획이다.현재 SK바이오팜은 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 세노바메이트 임상 1상과 3상 임상시험계획 승인을 기다리고 있으며 올해 10월에는 일본 후생노동성(Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan) 산하기관 의약품의료기기종합기구(PMDA)에 3상 임상시험계획서를 제출할 예정이다.임상 대상자는 한·중·일 모두 합쳐 500명 이상이 될 전망이다.이밖에도 SK바이오팜은 유럽 지역 상업화를 목적으로 파트너사 '아벨 테라퓨틱스'를 통해 유럽의약품청(EMA) 신약 판매허가 서류요건을 통과했으며 현재는 다음 단계의 심사를 받고 있다.SK바이오팜 관계자는 “국내 임상 3상 종료시점을 명확하게 특정하기는 어렵다. 그러나 일반적으로 임상 3상이 3~4년 걸리는 만큼 이와 비슷한 시점에서 임상이 종료될 것으로 예측된다”고 밝혔다.이어 그는 “이번 아시아 지역 임상시험은 난치성 뇌전증 환자들의 미충족 수요를 해소하고 새로운 치료 옵션을 제공하기 위한 이정표가 될 것”이라고 전했다.