르노삼성차, 계약고객 1625명 대상 설문조사 결과 발표

박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 르노삼성자동차는 중형 세단 더 뉴 SM6의 계약 고객을 분석한 결과 고급 트림에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났다고 9일 밝혔다.페이스리프트를 거쳐 새로 출시한 더 뉴 SM6는 지난 7월 중순 미디어 사전공개를 한 데 이어, 8월 중순 이후 판매에 들어갔다. 르노삼성차가 계약고객 1625명을 대상으로 조사한 결과, 출시 이후 현재까지 계약고객 가운데 30.8%는 고성능 엔진을 탑재한 TCe 300을 선택한 것으로 나타났다. 특히 전체 TCe 300 계약고객 가운데 65.8%가 최상위 트림인 프리미에르를 선택해 고성능, 고급 버전에 대한 높은 선호도를 보였다.출시 초기 가장 높은 계약비중을 보인 모델은 TCe 260으로 전체 계약고객의 52.4%를 차지했다. 르노그룹과 다임러가 공동개발한 1.3리터 다운사이징 가솔린 터보엔진을 장착한 TCe 260은 동급최고수준의 복합연비(13.3km/ℓ)와 합리적인 가격(TCe 260 RE 개소세 인하 적용시 3112만 원), 풍부한 신규사양 등으로 소비자들의 관심을 끌었다. TCe 260 고객 중 26.2%는 상위 트림 RE, 프리미에르을 선택했다.아울러 더 뉴 SM6 LPe 역시 좋은 반응을 얻었다. 이번 조사에 응한 계약고객 1625명 중 16.8%가 LPe를 선택했다. 높은 경제성을 갖춘 LPe 모델은 르노삼성차의 독자적인 특허 기술을 바탕으로 ‘오토 스탑&스타트’를 국내 LPG자동차 중 유일하게 적용했다.김태준 르노삼성차 영업본부장은 “매력적인 가격대로 최고 수준의 고성능 중형 세단을 누릴 수 있는 점이 더 뉴 SM6의 매력포인트”라며 “고급 트림에서 더욱 높은 가성비를 자랑하고 있어 고객들 역시 이 부분에 매력을 느끼고 있는 것으로 보인다”라고 말했다.한편 르노삼성차는 더 뉴 SM6 출시를 기념해 지난 8월 한달 간 르노삼성자동차 기존 고객들을 초청해 전국 5개 지역에서 ‘Feel the Drive, THE NEW SM6 오너스 드라이빙 위크’ 시승 이벤트를 실시한 바 있다.시승 이벤트에 참가한 오너들은 “기존 SM6 2.0를 타고 있는데 TCe 300을 타보니까 너무 차이가 커서 바로 바꾸고 싶을 정도로 좋다”, “가속페달을 밟는 대로 쭉쭉 나가서 운전할 맛이 난다”라는 등 신형 SM6의 가속력에 대해 호평했다. 승차감에 있어서는 “방지턱 주행과 코너링 시 전체적으로 부드럽고 잘 잡아주는 느낌이 들어 놀랐다”라고 전했다.특히 출고 대기 고객들은 “시승 이벤트를 통해 다시 한번 시승해보니 구매하길 잘했다”라며 높은 만족감을 드러냈다. 설문에 응한 시승 이벤트 참가고객 190명 중 184명은 더 뉴 SM6를 추천하겠다고 답했으며, 157명은 구매 용의가 있다고 대답했다.