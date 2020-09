김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 네이처셀은 관계사인 알바이오와 공동 개발해 보유 중인 특화된 줄기세포 제조 기술인 '혈관 내 투여에 적합한 크기를 가지는 줄기세포의 제조방법(Method for Preparing Stem Cell Having Suitable Size for Intravascular Administration)이 최근 미국에서 특허 등록됐다고 9일 밝혔다.이 줄기세포 제조 방법은 국내에서도 2014년 네이처셀과 알바이오가 특허 등록한 독자적 기술로 미국 특허 등록은 알바이오가 출원했다.혈관 투여에 적합하도록 줄기세포를 작게 배양하는 이 기술이 미국에서 특허 등록됨에 따라 현재 미국에서 2b상 임상시험이 진행되고 있는 알츠하이머 치매 및 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인한 폐손상 치료 관련 미국 임상시험을 비롯해 뇌성마비와 척수손상 치료 관련 연구 개발이 한층 탄력을 받을 것으로 기대되고 있다.이 기술을 적용하면 혈관 투여한 줄기세포 제제가 인체의 필요한 조직으로 보다 쉽게 이동할 수 있을 뿐 아니라 부작용 우려도 획기적으로 낮출 수 있기 때문이다.중간엽 줄기세포는 손상된 조직 부위를 찾아가는 '호밍(Homing) 능력'을 가지고 있어 인체 순환계를 통한 줄기세포의 치료적 시도가 많이 이뤄지고 있다. 그 중에서도 특히 정맥 내 투여법은 시술이 간편하면서도 질병 치료에 유용해 많은 연구자들의 관심을 쏟고 있다.그러나 혈관으로 투여된 중간엽 줄기세포가 실제로 체내 표적 부위에 안정적으로 도달해 치료 효과를 나타내기 위해서는 혈류의 흐름을 방해하지 않을 뿐 아니라 혈전을 형성하지 않도록 줄기세포의 크기가 혈관 투여에 적합해야 하며 동시에 왕성한 활력을 부여해야 한다.따라서 줄기세포 크기를 혈관 내 투여에 적합하도록 제조하는 것이 세포치료제 안전성 측면에서 매우 중요한 요인으로 꼽힌다.라정찬 박사는 "혈관 투여에 의한 세포치료 효능 및 안전성을 획기적으로 증진시킬 수 있어 줄기세포를 활용한 알츠하이머 및 척수 손상과 뇌성마비 치료제 개발에 두루 활용할 수 있을 것"이라고 말했다.