친환경보일러…풍부한 온수공급능력이 강점

이하린 기자

[데일리한국 이하린 기자] 귀뚜라미는 국내 최고 수준의 온수공급능력을 갖춘 환경부 인증 친환경보일러 '거꾸로 NEW 콘덴싱 플러스 가스보일러'를 출시한다고 1일 밝혔다.거꾸로 NEW 콘덴싱 플러스는 풍부한 온수공급이 강점인 저탕식 보일러와 콘덴싱 보일러의 장점을 모아 완성한 한국형 친환경보일러다.이번 신제품의 가장 큰 특징은 강력한 온수공급능력에 있다. 온수증대 기술을 활용해 온수공급능력을 기존 모델 대비 최대 34%까지 늘렸다. 화장실이 2개인 주택구조에서도 따뜻한 온수를 풍부하게 사용할 수 있다.또한 특수 설계한 신형 메탈파이버 버너를 적용해 버너 표면 전체에 균일하게 가스를 공급, 더욱 안정적인 표면연소를 구현했다. 저소음 송풍기를 채택해 소음도 최소화했다.귀뚜라미의 안전기술인 가스누출탐지기(보일러 내부 가스 누출 감지)와 지진감지기(진도 4 이상의 지진 등 감지)를 내장해 안전성까지 확보했다.거꾸로 NEW 콘덴싱 플러스는 에너지 소비효율 1등급, 친환경 NOx 1등급을 취득한 고효율 친환경 보일러다. 열효율 92% 이상, 질소산화물(NOx) 20ppm 이하, 일산화탄소(CO) 100ppm 이하 등 환경부 인증 기준을 모두 충족해 난방비 절감효과와 미세먼지 저감효과가 탁월하다.'가정용 저녹스 보일러 보급 지원 사업'을 이용하면 제품 구매 시 20만원의 정부지원금이 제공돼 구매비용 부담도 적다.귀뚜라미 관계자는 "4월 2일부로 대기관리권역 내 환경부 인증 친환경보일러 설치가 의무화됨에 따라 친환경보일러 라인업을 강화하고자 했다"며 "요즘은 온수공급능력과 온수 품질이 제품의 중요한 선택 기준"이라고 밝혔다.