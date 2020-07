뷰티와 IT기술 결합한 뷰티 컨시어지의 첫 번째 서비스

고도화된 문진 서비스로 개인맞춤형 콘텐츠와 제품 제안

정은미 기자

[데일리한국 정은미 기자] 아모레퍼시픽이 모바일 전용 피부 진단 서비스인 '스킨 파인더(Skin Finder)'를 아모레퍼시픽몰에 도입했다고 30일 밝혔다.스킨 파인더는 뷰티와 IT 기술을 결합한 '뷰티 컨시어지(Beauty Concierge)' 프로젝트의 첫 번째 서비스다. 이 프로젝트는 IT 기술을 접목해 개인별 맞춤형 콘텐츠와 제품 등을 정교하게 제안한다.스킨 파인더는 온라인에서도 정교한 피부 진단이 가능한 서비스다. 현재 피부 상태와 생활 환경 등과 관련한 20여 개의 질문만으로 고객의 피부 타입과 고민을 즉각 도출한다.특허 출원을 마친 아모레퍼시픽만의 고도화된 계산식이 문진 시스템에 적용돼, 개인별 결과에 따라 피부 타입에 대한 정보와 뷰티 팁에 대한 콘텐츠가 제공된다. 또 고민 해결에 도움을 줄 수 있는 솔루션 제품까지 제안 받을 수 있다.스킨 파인더에 이은 뷰티 컨시어지 관련 서비스들은 아모레퍼시픽몰을 통해 순차적으로 선보일 예정이다.스킨 파인더 서비스는 모바일 전용으로 아모레퍼시픽몰 공식 어플리케이션 혹은 모바일 웹 사이트를 통해서 확인할 수 있다.아모레퍼시픽 관계자는 “아모레퍼시픽만의 IT 기술이 담긴 피부 진단 시스템, 휴대폰 카메라를 이용한 피부 측정, 제품 케어 서비스 등을 반영해 고객 피부에 맞는 최적의 제품과 정보, 구매 후 관리, 혜택까지 제공할 수 있는 다양한 서비스들을 준비 중에 있다”고 말했다.