호텔도 언택트···'뷔페음식·보양식' 룸서비스부터 테이크아웃까지

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인해 새로운 생활방식이 자리잡는 등 일상을 바꿔놓고 있다. 호텔업계도 ‘언택트’ 분위기에 맞춰 객실에서 뷔페식 또는 보양식을 즐길 수 있도록 하거나 음식을 ‘테이크아웃’할 수 있는 서비스를 준비했다.14일 관련업계에 따르면, 신라스테이는 조식 뷔페에서 제공되는 음식을 룸서비스처럼 객실에서 이용할 수 있는 ‘셀프 도시락’ 서비스를 출시했다.‘조식 TO GO 도시락’은 원하는 조식 메뉴를 직접 도시락에 담아 객실에서 맛볼 수 있는 서비스다. 신라스테이의 ‘셀프 도시락’ 서비스는 오는 17일부터 전국 12개 호텔에서 동시에 시작된다.‘조식 TO GO 도시락’은 비교적 많은 이용객들이 동시에 이용하는 조식 뷔페 대신 객실에서 식사를 즐길 수 있다는 장점이 있다. 특히 ‘사회적 거리두기’와 아늑함을 유지할 수 있어 독립된 객실에서 지내길 원하고 언택트를 중시하는 휴가객들에게 큰 호응을 얻을 것으로 예상된다.또한 조식 뷔페를 이용하기 위해 이른 시간부터 평상복으로 갈아입는 불편함을 덜 수 있어 여성 고객이나 어린 자녀를 동반한 가족 단위 투숙객에게도 인기를 얻을 전망이다.‘조식 TO GO 도시락’ 서비스를 이용하면 뷔페에 준비된 모든 음식을 각자의 취향대로 선택해 도시락을 구성할 수 있다. 다만, 쌀국수 등 뜨거운 국물이 있는 메뉴는 안전상의 이유로 제공되지 않는다.워커힐 호탤앤리조트는 호텔에서의 완벽한 ‘언택트 스테이케이션’을 위해 워커힐 한식당 온달의 대표 보양식인 ‘해신탕’ 룸서비스를 시작한다.각종 보양 식재료를 넣어 만든 온달의 ‘해신탕’은 매년 여름 많은 사랑을 받아온 인기 메뉴다. 온달의 해신탕에는 영계를 비롯해 ‘바다의 산삼’ 전복, 낙지, 대추, 은행, 밤, 녹두, 찹쌀 등이 듬뿍 들어갔다.온달 해신탕 룸서비스는 8월 31일까지 이용할 수 있으며 기본찬 4종과 후식으로 수정과가 함께 제공된다. 주문시간은 오전 11시에서 오후 11시까지 가능하다.인터컨티넨탈 서울 파르나스와 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 오는 16일 초복을 앞두고 음식을 포장해 집에서 즐길 수 있는 테이크아웃 보양식을 선보인다.그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 ‘그랜드 델리’는 이색 보양식으로 친환경 무항생제 닭을 사용해 만든 프리미엄 치킨 2종을 테이크아웃 판매한다. 웨스턴 스타일의 ‘로스트 키친’과 중화풍의 ‘갈릭 샤오기 치킨’을 선택할 수 있다.프리미엄 치킨 2종은 3시간 전 예약이 필수다. 초복을 앞둔 7월 14일부터 16일까지 3일간은 네이버페이를 통해 15% 할인 가격으로 만날 수 있다.특히 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 치킨의 구매와 언택트를 위해 드라이브 스루 서비스도 적용했다.인터컨티넨탈 서울 코엑스 2층에 위치한 ‘아시안 라이브’는 전복 삼계탕을 초복과 중복 당일에 선보이는데 올해는 코로나19로 인해 테이크아웃에 대한 고객 수요가 높아져 처음으로 포장 판매도 진행한다. 모두 사전 예약 한정으로 판매된다.호텔업계 관계자는 “코로나19로 인해 사람이 많은 곳을 방문해 여름휴가를 보내기보다 별도의 공간인 호텔 객실에서 지내길 원하는 사람들이 증가했다. 이에 따라 호텔업계도 ‘룸서비스’ 등 언택트 서비스를 더욱 강화하고 있다”고 밝혔다.