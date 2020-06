주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] 삼천리ENG 외식사업본부(SL&C)가 운영하는 모던 중식당 'Chai797'이 대전 현대프리미엄아울렛 3층에 26번째 매장을 오픈했다.삼천리ENG 외식사업본부(SL&C)가 운영하는 모던 중식당 ‘Chai797’이 지난 27일 롯데노원점을 신규 오픈하고 28일에는 현대중동점을 리뉴얼 오픈했다고 29일 밝혔다.Chai797의 27번째 매장으로 롯데백화점 노원점(서울시 노원구)에 새롭게 오픈한 ‘Chai797 Plus 롯데노원점’은 Chai797이 노원구에 처음 선보이는 매장이다. 강북 상권의 중심에 위치해 있고 지하철 7호선 노원역을 통해 바로 연결되는 등 접근성이 뛰어나 지역주민의 발길을 모을 것으로 전망된다.매장 전면에는 강렬한 레드 컬러를 배치해 시선을 집중시키고 내부는 아치형 골드 조명이 세련미를 연출하며, 매장 곳곳에 부스석을 마련해 가족 외식뿐만 아니라 각종 모임을 가지기에도 적합하다.Chai797 Plus 롯데노원점은 오픈 이벤트로 주중(월요일~금요일)에 매장을 방문하는 고객을 대상으로 탕수육(사이즈 무관) 50% 할인 프로모션을 진행하고, 주말(토요일~일요일)에 찾는 고객에게는 중새우 주문 시 만두강정을 증정한다.지난 2013년 현대백화점 중동점(부천시 원미구)에 Chai797 4호점으로 오픈한 ‘Chai797 Plus 현대중동점’은 이번 리뉴얼을 통해 이전보다 훨씬 밝고 화사한 공간으로 재탄생했다. 새로운 컨셉의 매장 인테리어는 중식당 본연의 모티브를 살리는 동시에 현대적인 감각을 더하여 세련되면서도 편안한 분위기를 함께 선사함으로써 고객의 방문을 이끌 예정이다.Chai797 Plus 현대중동점은 리뉴얼 오픈을 기념해 현대백화점 VIP 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다. 블랙, 블루, 자스민 등급 고객은 3만원 이상 주문 시 팔보채 또는 중새우를 증정하고, 플래티늄 등급 고객은 3만원 이상 주문 시 1만5000원 상당의 유린기를 제공한다.Chai797은 “‘바른 식재료를 사용하여 건강한 중식 요리를 만든다’는 브랜드 철학을 바탕으로 고객에게 품격 있는 맛과 서비스를 제공하며 국내 중식 문화를 선도하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.