박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 한국타이어앤테크놀(한국타이어)는 자사 유통 채널인 티스테이션과 더타이어샵에서 활용 가능한 타이어 프로모션 쿠폰 등 푸짐한 혜택을 제공하는 ‘한국타이어 패밀리 세일’ 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.이번 이벤트는 이날부터 26일까지 총 15일간, 티스테이션닷컴을 통해 진행된다. 티스테이션닷컴에 방문하면 별도의 회원가입 없이도 휴대전화번호 인증을 거쳐 누구나 참여할 수 있다.이벤트에선 룰렛 게임에 참여하면 무작위로 타이어 프로모션 쿠폰, 스타벅스 상품권 5000원권, 모바일주유권 1만원권 등 다양한 혜택이 제공될 예정이다. 게임은 15일 간 매일 1인 1회씩, 최대 15회까지 참여 가능하다. 모든 쿠폰은 인증한 휴대전화번호로 당첨 즉시 발송된다.타이어 프로모션 쿠폰은 20% 할인, 2개 구매 시 2개 무상 증정, 3개 구매 시 1개 무상 증정 등 3종이며, 7월 11일까지 전국 티스테이션 및 더타이어샵 오프라인 행사 참여 매장에서 사용할 수 있다.쿠폰 적용 가능 제품은 벤투스 프리미엄 컴포트(Ventus S2 AS), 벤투스 컴포트(Ventus V2 AS), 벤투스 프리미엄 컴포트(Ventus S2 AS X), 키너지 올 웨더(Kinergy 4S2), 키너지 컴포트(Kinergy EX), 다이나프로 컴포트(Dynapro HL3) 등 6개 제품군이다. 타이어 4개 구매 시 적용 가능하며, 장착 서비스는 무료로 제공된다.이벤트에 대한 보다 자세한 내용은 티스테이션 고객센터를 통해 확인할 수 있다. 한편 티스테이션과 더타이어샵 전국 모든 매장에서는 정부 지급 긴급재난지원금 사용해 타이어 교체 및 경정비 비용을 결제할 수 있다.