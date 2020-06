김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속영장이 9일 기각된데 대해 주요 외신들이 일제히 보도했다.월스트리트저널(WSJ)은 이날 '한국 재판부, 삼성 이재용 구속영장 기각(South Korean Court Denies Arrest Warrant for Samsung’s Lee Jae-Yong)'이란 제목의 기사에서 "지난 3년간 이 부회장의 법적 문제로 회사는 거의 마비 상태에 놓인 것이나 다름 없었다"고 평가했다.이 매체는 "코로나19 사태로 세계 경제의 불확실성을 헤쳐나가야 하는 이재용 부회장과 삼성에게는 사법리스크가 연장돼 상당한 부담으로 작용할 것"이라며 "장세진 싱가포르 국립대 교수에 따르면 이번 사건처럼 검찰의 공세가 수년간 이어진 것은 매우 이례적"이라고 보도했다.그러면서 "삼성은 회사에 대한 부정적 인식을 해소하기 위한 전향적 변화 노력도 추진해 왔다"며 이 부회장에 대한 구속영장 기각에 대해 긍정적으로 평가했다.이날 블룸버그통신 역시 '경영권 승계 혐의 이재용 구속영장 기각(Court Rejects Arrest of Samsung’s Lee in Succession Probe)'이라는 기사를 내고 "법원의 이번 결정은 이재용 부회장의 승리"라고 보도했다.이어 이 매체는 "이 부회장 부재 시에는 M&A 또는 전략적 투자 등 중요 의사결정이 어려워지기 때문에, 이 부회장에 대한 사법 리스크는 여전히 삼성에 큰 우려로 남아 있다"고 전했다.그러면서 "삼성과 이재용 부회장은 부정적인 인식을 해소하겠다는 강한 의지를 보이고 있다"고 밝혔다.