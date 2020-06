사회적기업 제품·농산물 판로확대 지원…SK이노, '하이마켓' 오픈

김준 총괄사장 "사회안전망 확보는 시스템적으로 시작해 확대해 나가야 지속 가능"

신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] SK이노베이션이 사회적기업과 농촌에서 생산하는 각종 상품을 판매하는 임직원 전용몰 '하이마켓(Hi Market)'을 8일 공식 오픈했다.하이마켓은 코로나19 여파와 과잉생산 등으로 경영위기에 처한 기업들을 돕기 위해 지난달 말부터 시범적으로 운영해 온 가칭 'SV행복마켓'을 확대 개편한 것이다.하이마켓이라는 명칭은 무심코 지나쳤던 사회 문제와 마주하자는 'say Hi', 사회적기업·소셜밴처와 시너지를 일으켜 사회적가치를 높이자는 'go High' 등의 의미를 담고 있다. 1차 지원 대상은 기존 SV행복마켓에서 시범 운영 중인 사회적기업들의 제품이다.SK이노베이션은 사회적기업 제품에 이어 지역 농산물도 입점시켜 구성원들이 농민을 돕는 사회안전망에 직접 참여할 수 있도록 할 방침이다.김준 SK이노베이션 총괄 사장은 "사회 구성원 모두, 즉 이해관계자 모두의 행복을 추구하는 것이 회사의 경영법인 SKMS(SK Management System)가 추구하는 것"이라며 "그런 의미에서 사회안전망은 할 수 있는 일부터 시작해 시스템으로 확산해 나가야 지속 가능하다"고 말했다.그러면서 "이번에 오픈한 하이마켓은 회사 시스템과 구성원들의 행복경영에 대한 열정이 함께 만들어낸 결과물로 사회안전망 관점에서 의미있는 역할을 할 것"이라고 강조했다.