주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] 아우디는 오는 6월3일 프리미엄 준중형 세단인 ‘더 뉴 아우디 A4 (The new Audi A4)’와 ‘더 뉴 아우디 A5 (The new Audi A5)’의 디지털 런칭을 앞두고 사전 등록 이벤트를 실시한다고 25일 밝혔다.이번 런칭은 제한된 장소에서 진행됐던 기존 방식 대신 새로운 형태의 디지털 런칭으로 진행해 더 많은 아우디 팬들과 편리하게 소통이 가능할 것으로 기대된다. 또한 사전 등록 이벤트를 통해 다양한 혜택을 제공할 예정이다.이번 ‘더 뉴 아우디 A4·A5 디지털 런칭’의 사전 등록은 2020년 5월25일부터 6월3일까지 더 뉴 아우디 A4·A5 디지털 런칭 마이크로 사이트에서 가능하다.아우디는 사전 등록 고객 중2020년 7월31일까지 ‘더 뉴 아우디 A4’, ‘더 뉴 아우디 A5’를 출고하는 모든 고객에게 약 100만원 상당 (부가세포함)의 서비스 연장 패키지를 제공한다.또한 추첨을 통해 총 1000명에게 아우디 런칭 키트 또는 시승 딜리버리 서비스를 제공하고 사전 등록 이벤트 기간 중 매일 300명에게 스타벅스 모바일 쿠폰을 증정한다.아우디 A4·A5디지털 런칭 이벤트는 오는 6월3일 오후 7시30분부터 진행되며 마이크로 사이트 (Live.AudiKoreaEvent.co.kr), 아우디 코리아 공식 유튜브 채널과 네이버 TV를 통해 생중계된다.이번 디지털 런칭 이벤트를 통해 출시하는 ‘더 뉴 아우디 A4’는 5세대 부분변경 모델로 새로운 아우디의 디자인 언어를 적용한 날렵하고 스포티한 외관 디자인과 다양한 인텔리전스 기술들로 드라이빙의 즐거움을 한층 높여주며 진일보한 주행 경험을 선사한다.‘더 뉴 아우디 A5’는 아우디 A5의 2세대 부분변경 모델로 스포티한 디자인, 세단의 안락함, 아반트의 실용성, 쿠페의 다이내믹함을 모두 갖춘 모델이다. 아우디 고유의 풀타임 사륜구동 시스템인 콰트로, ‘S 라인 익스테리어 패키지’가 기본으로 적용됐고, 다양한 편의사양을 갖추어 안전하고 편리한 주행을 도와준다.