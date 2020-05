주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] 아우디는 우수한 주행성능과 뛰어난 연비, 넓은 실내공간, 다양한 안전 및 편의사양을 자랑하는 컴팩트 SUV, ‘더 뉴 아우디 Q3 35 TDI’와 ‘더 뉴 아우디 Q3 35 TDI 프리미엄 ’을 출시한다고 20일 밝혔다.이번에 출시되는 ‘더 뉴 아우디 Q3’는 지난 2011년 글로벌 출시한 컴팩트 SUV인 아우디 Q3모델의 2세대 풀체인지 모델로, ‘더 뉴 아우디 Q3 35 TDI (The new Audi Q3 35 TDI)’ 와 ‘더 뉴 아우디 Q3 35 TDI 프리미엄 (The new Audi Q3 35 TDI Premium)’ 두 가지 라인으로 선보인다.두 라인 모두 2.0L 디젤 직분사 터보차저 (TDI) 엔진과 7단 S 트로닉 자동변속기를 탑재해 우수한 드라이빙 퍼포먼스를 자랑한다. 최고출력 150마력, 최대 토크 34.7kg.m이며, 정지상태에서 100km/h 까지 가속 시간은 9.2초, 최고 속도는 207km/h이다. 연비는 복합 연비 기준 14.7km/l 로 뛰어난 연료효율을 자랑하며 ‘아우디 드라이브 셀렉트’를 통해 취향에 맞는 주행 모드를 선택할 수 있다.또한 폭스바겐 그룹의 MQB 플랫폼을 적용해 이전 세대보다 넓은 실내 공간을 제공한다는 게 아우디의 설명이다,‘더 뉴 아우디 Q3 35 TDI와 Q3 35 TDI 프리미엄’은 폭스바겐 그룹의 MQB 플랫폼을 적용해, 전장 4,485mm, 전폭 1,850mm, 전고 1,615mm로 차체가 더욱 커졌고 이전 모델 대비 더 넓은 실내 공간을 제공한다.신차 외관은 아우디 디자인 컨셉이 적용돼 커다란 8각형 싱글프레임 그릴과 공기 흡입구가 강렬한 인상을 전달한다. ‘더 뉴 아우디 Q3 35 TDI’ 에는 17인치 5-더블 스포크 디자인 휠이, ‘더 뉴 아우디 Q3 35 TDI 프리미엄’ 에는 18인치 5-암 디자인 휠이 각각 장착됐고, 파노라믹 선루프, 루프 레일 등이 조화를 이루며 유려하면서도 강인해 보인다.아우디 LED 기술이 집약된 ‘아우디 LED 헤드라이트’는 일반 LED보다 높은 밝기로 촘촘하게 배열된 광선을 통해 보다 넓은 가시 범위와 높은 시인성으로 더욱 안전한 주행을 도와준다. 또 전방에 차량이 없을 시 하이빔을 자동으로 점등 시켜준다. 이 밖에도 ‘더 뉴 아우디 Q3 35 TDI’는 아우디 사운드 시스템(6채널, 10스피커, 180와트), 보이스 컨트롤, 블루투스, 무선충전 등 다양한 인포테인먼트 시스템을 갖췄다.‘더 뉴 아우디 Q3 35 TDI’에 기본으로 탑재된 다양한 안전 및 편의 시스템 역시 눈길을 끈다. 차량에 장착된 초음파 센서로 차량과 물체와의 거리를 측정해 MMI 디스플레이에 표시해주는 ‘전·후방 주차 보조시스템’과 주차 시 차량 후방의 이미지를 MMI 디스플레이에 표시해주는 후방 카메라가 보다 편리한 주차를 도와준다. 또한 30km/h 이상으로 주행 시, 설정된 속도로 정속 주행할 수 있도록 보조해주는 ‘크루즈 컨트롤’과 앞차와 위험 주행 상황을 감지하면 운전자에게 경고하거나 속도를 줄이는 ‘프리센스 프론트’ 가 안전하고 편리한 운전을 도와준다.‘더 뉴 아우디 Q3 35 TDI’의 가격은 4552만원이고 ‘더 뉴 아우디 Q3 35 TDI 프리미엄’의 가격은 4802만원이다.