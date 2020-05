주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] 현대·기아자동차가 세계 3대 국제광고제로 꼽히는 ‘2020 뉴욕페스티벌(2020 New York Festivals International Advertising Awards)’에서 총 5개의 본상을 수상하는 영예를 안게 됐다.현대·기아자동차는 미국판매법인(HMA)이 제작한 ‘스마트 파크(Smaht Pahk)’ TV 광고가 촬영 기술(Flim Craft) 부문에서 금상 2개, 은상 1개 등 총 3개의 본상을 수상했다고 8일 밝혔다. 이어 현대차의 디지털 광고와 지면 광고 부분에서도 각각 동상을 수상했다.먼저 TV 광고는 촬영기술 부문의 세부 카테고리인 ‘최고의 유머 감각(Best Use of Humor)’과 ‘배우 섭외(Casting)’에서 2개의 금상을, 그리고 ‘대본 및 광고 문안(scr-ipt/Copywriting)’에서 은상을 차지했다.60초짜리 광고인 ‘스마트 파크’는 지난 2월 미국 프로미식축구(NFL) 챔피언 결정전인 슈퍼볼(Super Bowl) 중계 당시 방영된 바 있다.광고에선 미국 보스턴 출신의 할리우드 배우 크리스 에반스(Chris Evans), 존 크래신스키(John Krasinski), 레이첼 드래치(Rachel Dratch)와 미국 프로야구 구단 보스턴 레드삭스 출신의 데이비드 오티즈(David Ortiz)가 쏘나타의 원격 스마트 주차 보조(RSPA) 기능을 보고 놀라움을 감추지 못하는 모습이 연출됐다.이어 디지털 광고 ‘리어 뷰 모니터(Rear View Monitor)’와 기아차 독일판매법인(KMD)의 지면 광고 '그래니스(Grannies)'는 영상(Film) 부문과 인쇄(Print) 부문에서 각각 동상을 수상했다.현대차의 ‘리어 뷰 모니터’ 광고에서는 목에 착용한 보호대 때문에 일상 생활에 불편을 겪는 한 싼타페 운전자가 고개를 돌리는 대신 싼타페의 후방 카메라 기능만을 이용해 편리하게 주차하는 모습이 재치 있게 연출됐다.기아차 독일판매법인의 지면 광고 ‘그래니스’는 집 바깥을 걱정스럽게 쳐다보는 노인들의 모습을 통해 자동차의 보행자 탐지 기능의 필요성을 효과적으로 강조했다.현대·기아차 관계자는 “앞으로도 과감하고 창의적인 광고를 통해 전세계 고객에 자사 제품의 우수성을 어필할 계획”이라고 밝혔다.