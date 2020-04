김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 유유제약은 미국 CNN에서 코로나 바이러스 관련 인상적인 사회공헌활동을 진행한 기업으로 소개됐다고 29일 밝혔다.미국의 24시간 뉴스 전문채널인 CNN은 ‘Impact Your World’라는 기획코너를 통해 코로나 바이러스에 맞서는 전 세계의 다양한 모습들을 연속 보도하고 있다. 유유제약은 중국의 온라인쇼핑몰 ‘Light in the Box’, 인도의 IT기업 ‘Wipro’와 함께 코로나 바이러스 사회공헌활동을 펼친 아시아 기업 중 하나로 소개됐다.총 60초 분량의 이번 보도영상에서 유유제약은 제천 공장 및 기부 의약품 출하장면 등이 10초간 소개됐으며 이번 보도는 CNN 웹사이트뿐만 아니라 전 세계에 방영되는 CNN 정규방송 프로그램 사이에 지속적으로 노출될 예정이다.한편, 유유제약은 한국제약바이오협회와 협의를 거쳐 비타민·해열제·항알러지제 등 각종 의약품을 대한적십자사 대구지사를 통해 코로나19 경증 확진자 수용 생활치료센터 15곳에 전달한 바 있다.