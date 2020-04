신제품 ‘엔페라 프리머스 AS T1’ 4개 구매 고객, ‘차량용 소화기’ 증정

박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 넥센타이어는 중대형 세단용 프리미엄 타이어 ‘엔페라 프리머스 AS T1’ 출시 기념 사은 이벤트를 실시한다고 28일 밝혔다.이번에 출시된 엔페라 프리머스 AS T1은 국내 지형과 중대형 세단에 최적화된 안정된 피치 배열을 통해 소음을 제어하고 다양한 드라이빙 환경에서 뛰어난 승차감을 제공하는 것이 특징이다.여기에 개선된 트레드 컴파운드와 강화된 블록 강성으로 마일리지 성능을 강화해 사계절 오랜 주행을 가능케 했다.이벤트는 5월 1일부터 6월 30일까지 진행되며, 엔페라 프리머스 AS T1 4개를 구매한 고객을 대상으로 ‘차량용 소화기’를 증정한다.차량용 소화기는 행사 제품 구매 후 수령 받은 이벤트 쿠폰을 넥센타이어 홈페이지에 등록하면 2주이내 등록된 주소지로 택배 발송 된다.엔페라 프리머스 AS T1은 넥센타이어의 전문 타이어 유통브랜드인 ‘타이어테크’ 전국 매장에서 구입 가능하며 이벤트 및 행사 대리점에 관한 자세한 내용은 넥센타이어 홈페이지를 통해 확인 할 수 있다.