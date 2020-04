박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 르노삼성자동차는 자사 오너의 차량관리를 위한 모바일 멤버십 애플리케이션 ‘MY 르노삼성’과 ‘MY 르노’에 커넥티드 기능을 추가해 런칭하고, 이를 기념한 다양한 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.MY 르노삼성과 MY 르노 앱은 손안에서 내 차의 다양한 정보와 멤버십 혜택을 조회하고 온라인 정비예약, 채팅 상담 등 편리하게 차량을 관리할 수 있는 모바일 애플리케이션이다. 또 이 앱에선 다양한 쿠폰과 이벤트, 정보를 제공한다.또한 이번 리뉴얼을 통해 커넥티드 기능까지 통합, XM3 등 ‘이지 커넥트’ 탑재 차량을 소유한 고객은 차량 원격제어, 원격 차량정보 확인, 내 차 위치 찾기 등 커넥티드 기능을 하나의 앱으로 사용할 수 있게 됐다.르노삼성차는 4월 한달간 리뉴얼 런칭을 기념해 총 540명에게 경품을 증정하는 다양한 이벤트도 마련했다. 축하 메시지를 입력하면 참여자 모두에게 에어컨 필터 교환 할인 20% 쿠폰을 즉시 증정한다. 또 센스있는 메시지를 남긴 고객을 추첨해 최신 가습기 겸용 공기 청정기 (1명)를 비롯해, 집에서 즐길 수 있는 간편식 셋트 (20명)와 침대 휴대폰 거치대 (30명), 베이커리 상품권 (100명)을 증정한다.이밖에도 봄을 맞아 편리하게 차량을 관리할 수 있는 다양한 이벤트와 경품도 마련했다. 새로 오픈한 액세서리 쇼핑몰에서 구매한 고객에게는 토트백과 쇼핑몰 포인트를, 해피케어 보증연장 가입 고객에게는 커피와 케익 상품권을, 앱에서 정비예약하고 5월까지 서비스 네트워크에 방문해 정비를 한 고객에게는 추첨을 통해 300명에게 커피 쿠폰을 증정한다.김태준 르노삼성차 영업본부장 전무는 “이번 MY 르노삼성과 MY 르노 앱 리뉴얼 런칭을 통해 고객들이 보다 편리하게 커넥티드 기능을 통합해 사용할 수 있게 됐다”라며 “앞으로도 디지털을 통해 고객에게 보다 편리하고 유용한 정보를 지속적으로 제공해 고객 만족도를 높일 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.MY 르노삼성과 MY 르노 앱은 르노삼성차와 르노 오너라면 누구나 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드 받아 이용 가능하다. 다만 기존 앱의 고객은 새로운 앱을 다운받아야 한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 르노삼성차 공식 홈페이지 또는 고객센터를 통해 문의하면 된다.